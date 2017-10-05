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16:58 (мск), источник: Tengrinews

«Утонувший» в асфальте водовоз: Подрядчика оштрафуют на миллион тенге в Алматы

Подрядную организацию, которая восстанавливала покрытие по улице Аскарова, после чего под асфальт провалился водовоз, оштрафуют на один миллион тенге за нарушение технологии, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Источник: Tengrinews

Проверка по факту просадки асфальтобетонного покрытия дорожного полотна в местах строительства водовода по улице Аскарова, западнее улицы Саина, в отношении подрядной организации ТОО «Титан-Север» была открыта на основании обращения акимата Наурызбайского района управлением государственного архитектурно-строительного контроля.

«По результатам проверки в отношении указанной подрядной организации будет оформлен административный протокол по статье 312 части 1 КоАП РК с наложением штрафа в размере 400 МРП (907 600 тенге)», — сообщили в ГАСК.

Также сообщается, что меры принимаются к эксперту, осуществлявшему технический надзор за соблюдением технологии во время строительства указанных инженерных сетей.

В отношении эксперта технического надзора ТОО “Архсервис-Саулет” будет оформлен административный протокол по статье 317 части 3 КоАП РК с наложением штрафа в размере 200 МРП (453 800 тенге) и приостановлением действия аттестата эксперта на право ведения технического надзора сроком на шесть месяцев.
ГАСК

Представитель архитектурно-строительного госконтроля добавил, что сейчас в рамках мониторинга возведенных в Алматы новых инженерных сетей выявляются аналогичные случаи нарушения строительных норм с привлечением виновных к адмответственности.

В свою очередь, в управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы пояснили, что новый водовод по улице Аскарова еще не введен в эксплуатацию, и акт приемки будет подписан только после завершения всех строительных работ.

Было отмечено, что, согласно условиям договоров на строительство инженерных сетей в Алматы между заказчиком (УЭКХ) и подрядными организациями, гарантийный срок, в течение которого частные строители обязаны за свой счет обеспечивать нормальное функционирование объекта, составляет два года.

«По всем фактам повреждения автомобилей из-за провалов асфальта, если это вызвано несоблюдением технологии восстановления дорпокрытия, владельцы транспорта правомочны взыскать суммы причиненного ущерба с конкретных стройподрядчиков в установленном законом порядке», — прокомментировали в акимате.

Ранее сообщалось, что после восстановления дорожного покрытия на улице Аскарова, где недавно было завершено строительство трассы водовода от водопроводной площадки ГНТК-1 до водопроводной площадки ГНТК-2, во время выпавших осадков в нескольких местах просел грунт, повлекший ДТП без пострадавших.

Напомним, под водовозом провалился асфальт. Поливальную машину удалось вытащить только с помощью двух будьдозеров.

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