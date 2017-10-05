В Казани сдан очередной дом-долгострой
(Город Казань KZN.RU, 5 октября, Алсу Сафина). В Казани введен в эксплуатацию еще один проблемный дом — 17-этажный долгострой с закрытой многоуровневой парковкой по улице Четаева, 42а.
(Город Казань KZN.RU, 5 октября, Алсу Сафина). В Казани введен в эксплуатацию еще один проблемный дом — 17-этажный долгострой с закрытой многоуровневой парковкой по улице Четаева, 42а.
Его строительство началось еще в 2005 году, но в последующем застройщик обанкротился, и работы были приостановлены. В последние годы строительство проходило под кураторством городских структур и надзорных органов. Дольщиков, которые ждали сдачи объекта на протяжении 12 лет, поздравил мэр Казани Ильсур Метшин.
Глава города в сопровождении первого заместителя руководителя Исполкома Азата Нигматзянова осмотрел одну из квартир на первом этаже долгожданного дома. И. Метшин уточнил у руководителя управляющей компании Эльмиры Тазиевой, в каком состоянии находится дом и все ли готово к заселению жильцов. Она подтвердила готовность объекта.
«В 2005 году первые сваи были забиты, потом, к сожалению, компания обанкротилась. Пришла компания ЗАО “Вектр”. Достроили — не такими темпами, как хотелось бы. Еще один дом победили — 128 квартир», — отметил И. Метшин в общении с дольщиками и поблагодарил собравшихся за терпение.
Напомним, строительство начала компания «ЭлитСтрой», которая намеревалась сдать объект в декабре 2008 года. Но к этому времени недостроенный объект представлял собой лишь 10-этажный монолитный каркас. Застройщик обанкротился, и дом был признан проблемным. После этого земельный участок с торгов приобрело ЗАО «Вектр» и в 2014 году получило разрешение на строительство 17-этажного дома с
Настоящим праздником назвала это событие председатель инициативной группы дольщиков этого дома Амина Гатауллина, которая внесла деньги на строительство однокомнатной квартиры еще 5 октября 2005 года.
«Наконец счастливый момент настал, мы рады, что сегодня получим возможность стать настоящими владельцами своих квадратных метров. Вчера приняли квартиру, скоро будем делать ремонт и вселяться», — отметила она.
«И день солнечный, и событие радостное», — отметил И. Метшин. Он обратил внимание на удачное расположение дома — рядом находятся детские сады, школы, объекты торговли, остановки общественного транспорта. «Будьте счастливы в новом жилье!» — пожелал дольщикам мэр.
«Шаг за шагом решаем проблемы обманутых дольщиков и надеемся, что эта проблема больше не возникнет», — подытожил он. Напомним, что до конца года в городе планировалось сдать 6 проблемных объектов дольщиков. Первым из них стала четвертая