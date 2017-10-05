В Казани сдан очередной дом-долгострой

Его строительство началось еще в 2005 году, но в последующем застройщик обанкротился, и работы были приостановлены. В последние годы строительство проходило под кураторством городских структур и надзорных органов. Дольщиков, которые ждали сдачи объекта на протяжении 12 лет, поздравил мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава города в сопровождении первого заместителя руководителя Исполкома Азата Нигматзянова осмотрел одну из квартир на первом этаже долгожданного дома. И. Метшин уточнил у руководителя управляющей компании Эльмиры Тазиевой, в каком состоянии находится дом и все ли готово к заселению жильцов. Она подтвердила готовность объекта.

«В 2005 году первые сваи были забиты, потом, к сожалению, компания обанкротилась. Пришла компания ЗАО “Вектр”. Достроили — не такими темпами, как хотелось бы. Еще один дом победили — 128 квартир», — отметил И. Метшин в общении с дольщиками и поблагодарил собравшихся за терпение.

Напомним, строительство начала компания «ЭлитСтрой», которая намеревалась сдать объект в декабре 2008 года. Но к этому времени недостроенный объект представлял собой лишь 10-этажный монолитный каркас. Застройщик обанкротился, и дом был признан проблемным. После этого земельный участок с торгов приобрело ЗАО «Вектр» и в 2014 году получило разрешение на строительство 17-этажного дома с встроенно-пристроенной автостоянкой закрытого типа.

По словам директора подрядной организации ООО «Основание» Альберта Галиева, на объекте потребовалось провести дополнительные работы по усилению существующего каркаса, дом оснастили серьезными инженерными коммуникациями, системами пожаротушения, установили лифты повышенной комфортности. Наконец, строительство завершилось, и дольщики смогли зайти в свои квартиры.

Настоящим праздником назвала это событие председатель инициативной группы дольщиков этого дома Амина Гатауллина, которая внесла деньги на строительство однокомнатной квартиры еще 5 октября 2005 года.

«Наконец счастливый момент настал, мы рады, что сегодня получим возможность стать настоящими владельцами своих квадратных метров. Вчера приняли квартиру, скоро будем делать ремонт и вселяться», — отметила она.

«И день солнечный, и событие радостное», — отметил И. Метшин. Он обратил внимание на удачное расположение дома — рядом находятся детские сады, школы, объекты торговли, остановки общественного транспорта. «Будьте счастливы в новом жилье!» — пожелал дольщикам мэр.