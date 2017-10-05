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17:01 (мск), источник: Sputniknews.kz

Советник главы Нацбанка: тенге некуда слабеть, несмотря на панику

АСТАНА, 5 окт — Sputnik. Экономист Айдархан Кусаинов убежден, что главная причина ослабления тенге до годового рекорда — спекулятивные настроения на валютном рынке. Собеседник объяснил Sputnik Казахстан, почему, по его мнению, тенге падать уже некуда.

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Источник: Sputniknews.kz

«Сама динамика ослабления тенге, которая наблюдается в последние два месяца, связана с возвращением ажиотажного спроса на иностранную валюту. Спрос на валюту в первом полугодии 2017 года был в два раза ниже обычного, вероятно из-за дедолларизации депозитов. Поясню: при нормальной работе экономики на бирже продается-покупается порядка миллиарда долларов в месяц, но в течение полугода покупали примерно по полмиллиарда. Однако начиная с июля картина поменялась — началось восстановление нормального уровня, что и привело к небольшому росту курса. Население, увидев рост курса доллара, стало активнее покупать валюту. В общем, на нормальный фундаментальный рыночный фактор лег эмоциональный фон: “закончилось ЭКСПО”, “будет 500 тенге за доллар” и так далее. Все это в итоге привело к падению тенге», — рассказал Кусаинов.

По оценке эксперта, равновесный курс сейчас — 340 тенге за доллар.

«Теоретически в 2016 году — первой половине 2017 года Нацбанк на уровне 340 должен был начать покупать доллары, создавая искусственный спрос. А в сентябре перестал бы делать тенговые интервенции, и курс бы не двигался, нормальный спрос восстановился бы», — высказывает мнение экономист.

Кусаинов считает, что виной всему влияние на финансовый институт общественного мнения.

«Нацбанк стеснен. У нас при любом вмешательстве регулятора начинают кричать: “Курс свободно не плавает, Нацбанк держит”. Любое участие Нацбанка рождает недоверие. Сейчас Нацбанк, в принципе, мог бы зайти и лишний спрос убить. Но другой вопрос — если он сейчас зайдет, и все начнут писать, что Нацбанк зашел, это может, наоборот, разжечь панику», — делится эксперт соображениями.

Нацбанк, по его словам, валютным интервенциям предпочел предупреждение о том, что текущая стоимость доллара — результат спекулятивного роста, и завтра предприимчивые граждане могут проиграть.

По оценке экономиста, сейчас тенге находится в «равновесном коридоре».

«Плюс-минус 5 тенге — это 1% от курса. В общем-то, это нормальное колебание валюты в свободном плавании. Евро против доллара так колеблется безо всяких панических настроений со стороны населения. Поэтому можно сказать, что тенге в нормальном коридоре. Это первый момент. Второй момент: рано или поздно паника спадет и тенге вернется в район 340. Но именно потому, что тенге в равновесном коридоре, немного трудно прогнозировать. Когда он был 310, я уверенно говорил: вернется в 330. А сейчас говорить 345, а вернется в 340… Я думаю, что это крайние точки — 345, 346, 347. Может их достигнуть, но потом обратно покатится. Или зафиксируется. 345 — верхний край равновесия и ему слабеть больше некуда, несмотря на панику», — отмечает эксперт.

Сегодня, 5 октября, средневзвешенный курс доллара США по итогам дневной сессии KASE составил 345,15 тенге.

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