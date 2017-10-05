Скидки на квартиры в Москве выросли более чем в три раза
За время кризиса размер дисконта увеличился до 9,2%.
За время кризиса размер дисконта увеличился до 9,2%.
Эксперты проанализировали динамику изменения цен по истории объявлений о продаже квартир в Москве, Подмосковье,
В выборку попали объявления о прямой продаже квартир в существующих домах, бывшие в экспозиции более 30 дней, в которых цена менялась не меньше двух раз на сумму более чем 50 тыс. руб.
Выяснилось, что за прошедшие два года пользователи в большинстве случаев снижали цены в процессе продажи квартир на вторичном рынке: на снижение приходится 85% от общего количества правок цены.
Продавцы вынуждены были идти на уступки, так как вторичный рынок находится под давлением как макроэкономических факторов (падение реальных доходов населения и покупательского спроса), так и внутрирыночных — усилилась конкуренция с сегментом новостроек, которые стали более привлекательны для покупателей в условиях снижения ставок по ипотеке.
До начала кризиса средняя величина дисконта в ходе торга с продавцом в перечисленных регионах не превышала 2,5−3% от заявленной цены. Скидки стали расти уже во второй половине 2014 года, к 2015 году они достигли 4,4% в Москве, 5% — в области, 5,4% — в
Сейчас каждый пятый продавец готов скинуть больше среднего уровня дисконта: в Москве — до 17%, области — 23%,
В Москве минимальное и максимальное значение средней скидки зафиксировано на новых территориях — в Новомосковском округе дисконт около 3,8%, в Троицком — 10,4%. В границах Старой Москвы средний размер скидок по округам находится на уровне 6−7,6%.
Екатерина Геращенко.