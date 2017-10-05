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18:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Скидки на квартиры в Москве выросли более чем в три раза

За время кризиса размер дисконта увеличился до 9,2%.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Эксперты проанализировали динамику изменения цен по истории объявлений о продаже квартир в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге в 2015—2017 годах.

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В выборку попали объявления о прямой продаже квартир в существующих домах, бывшие в экспозиции более 30 дней, в которых цена менялась не меньше двух раз на сумму более чем 50 тыс. руб.

Выяснилось, что за прошедшие два года пользователи в большинстве случаев снижали цены в процессе продажи квартир на вторичном рынке: на снижение приходится 85% от общего количества правок цены.

Продавцы вынуждены были идти на уступки, так как вторичный рынок находится под давлением как макроэкономических факторов (падение реальных доходов населения и покупательского спроса), так и внутрирыночных — усилилась конкуренция с сегментом новостроек, которые стали более привлекательны для покупателей в условиях снижения ставок по ипотеке.

В ЦИАН отмечают, что в условиях стагнации средней цены на жилье динамика поправки на торг становится более важным рыночным индикатором, чем более привычная для участников рынка средняя цена квадратного метра.

До начала кризиса средняя величина дисконта в ходе торга с продавцом в перечисленных регионах не превышала 2,5−3% от заявленной цены. Скидки стали расти уже во второй половине 2014 года, к 2015 году они достигли 4,4% в Москве, 5% — в области, 5,4% — в Санкт-Петербурге.

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К сентябрю 2017 года средняя величина скидки при покупке недвижимости на вторичном рынке в Москве достигла 9,2%, в Подмосковье — 7,8%, в Санкт-Петербурге — 7,6%.

Сейчас каждый пятый продавец готов скинуть больше среднего уровня дисконта: в Москве — до 17%, области — 23%, Санкт-Петербурге — 15%. Чаще всего к снижению прибегают продавцы квартир в домах советской постройки: в среднем на 11% (по всему рассмотренному массиву панельных домов, построенных в 1960—1980 годах).

В недавно сданных новостройках продавцы менее охотно идут на снижение цен, оно может быть на уровне 3,5%.

В Москве минимальное и максимальное значение средней скидки зафиксировано на новых территориях — в Новомосковском округе дисконт около 3,8%, в Троицком — 10,4%. В границах Старой Москвы средний размер скидок по округам находится на уровне 6−7,6%.

Екатерина Геращенко.

В Москве на фоне падения цен на жилье растет кадастровая стоимость
Во время загрузки произошла ошибка.
4 октября© Ньюстюб
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