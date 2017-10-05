В Волгоградской области минимальный взнос на капремонт в 2018 году может остаться на прежнем уровне

Есть большая вероятность, что он останется на уровне 2016−17 годов — 5 рублей 90 копеек за каждый квадратный метр жилой площади.

Как отметил на заседании председатель комитет по ЖКХ Волгоградской областной Думы Юрий Коробов, положительное заключение законопроекту «Об установлении на 2018 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Волгоградской области» было дано государственно-правовым управлением Думы, губернатором Андреем Бочаровым и областной контрольно-счетной палатой.