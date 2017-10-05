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17:23 (мск), источник: РБК

Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве

Стоимость проживания короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда и его свиты во время визита в Москву с 5 по 7 октября может составить до $3,3 млн. Об этом говорится в исследовании, проведенном для РБК специалистами сервиса путешествий OneTwoTrip.

Источник: Reuters

Ранее «РИА Новости» сообщило, что саудовский король и тысяча человек его свиты займут все свободные номера пятизвездочных отелей вокруг Кремля и Красной площади. Они остановятся в гостиницах Four Seasons («Москва»), Ritz Carlton, St. Regis Nikolskaya и «Националь». В частности, делегация полностью арендовала отель Four Seasons. Стоимость только президентского люкса в нем составляет 1 млн руб.

В зависимости от размещения для 1 тыс. гостей понадобится от 500 до 1 тыс. номеров. С учетом размещения во всех номерах Four Seasons, а также в люксах Ritz Carlton, St. Regis и «Националя» получается около 326 номеров, то есть для размещения всей делегации необходимо как минимум еще 430 номеров другой категории в этих трех гостиницах.
Специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip

Если учитывать стоимость не только люксов, но и стандартных и улучшенных номеров, а также наценку за групповое проживание от 10 до 50%, то общая стоимость проживания саудовской делегации может составить от $2,2 млн до $3,3 млн, отмечают эксперты.

Как пишет «Коммерсант», специально для приезда короля обстановка в некоторых номерах будет изменена: добавят ковры, поменяют мебель.
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«Стоимость такого преображения посчитать сложно. Речь может идти о десятках тысяч долларов», — считают специалисты OneTwoTrip.

По информации «Коммерсантъ», саудовскому принцу Аль-Валиду, племяннику короля Саудовской Аравии, принадлежит доля в сети отелей Four Seasons. «Без сомнения, это внесет коррективы в конечную цену», — говорится в поступившем в РБК исследовании.

Некоторое падение рейтингов конкретных отелей в связи с невозможностью для постоянных гостей заселиться на данный период «с лихвой будет компенсировано доходами от проживания делегаций», заявил РБК главный редактор отраслевого портала Hotelier.PRO Вячеслав Сапожников. По его словам, репутация отелей — «долгоиграющий момент».

Визит Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Москву начался с инцидента в аэропорту Внуково-2.

Когда король вышел из самолета и начал спуск по трапу-эскалатору, тот сломался и монарху пришлось спускаться самостоятельно. Как сообщила РБК советник управляющего делами президента России Елена Крылова, делегация Саудовской Аравии привезла трап-эскалатор с собой, причину поломки она уточнить не смогла.

Во время своего визита король Саудовской Аравии проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля сообщили, что будет обсуждаться наращивание двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также предстоит подписание совместных документов.

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