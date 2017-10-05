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17:29 (мск), источник: Sputnik.by

Налоговые возвратили социальный сбор 15,2 тысячам «нетунеядцев»

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Налоговые органы возвратили сбор за финансирование государственных расходов, уплаченный за 2015 год, 15,2 тысячам граждан, сообщили Sputnik в министерстве по налогам и сборам Беларуси.

Источник: Reuters

В марте 2017 года в Беларуси прошли массовые выступления против декрета, которые в том числе были организованы и белорусской оппозицией. После этого власти пообещали, что перечень категорий граждан, которые могут быть дополнительно освобождены от уплаты сбора, будет пересмотрен.

Тогда же было принято решение о том, что действие декрета будет приостановлено: лица, которые трудоустроились в 2017 году, освобождаются от уплаты сбора за 2015−2016 годы, если в это время они официально нигде не работали.

«Сбор на финансирование государственных расходов за 2015 год уплатили 62,7 тысяч граждан в размере 18,6 миллионов рублей. Из них, с учетом положений распоряжения президента от 5 июля 2017 г. № 111рп “О возврате сбора на финансирование государственных расходов” налоговыми органами произведен возврат данного сбора 15,2 тысячам граждан, уплатившим его и впоследствии трудоустроенным, в общем размере 4,5 миллионов рублей», — сообщили в МНС.

Распоряжение президента предусматривает, что возврат так называемого социального сбора производится гражданам, уплатившим такой сбор за 2015 и (или) 2016 годы, если в 2017 году такие граждане:

— участвовали в финансировании государственных расходов. Возврат сбора производится гражданам независимо от периода их участия в финансировании государственных расходов в текущем 2017 году.

— достигли общеустановленного пенсионного возраста.

— признаны недееспособными или инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности).

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года. По нормам декрета, граждане, не участвующие в финансировании госрасходов в течение более 183 дней в году, признавались плательщиками сбора в размере 20 базовых величин.

В январе этого года в декрет внесли изменения. От уплаты сбора был освобожден ряд категорий граждан.

В настоящее время на рассмотрение президента поступил обновленный проект декрета. Как ожидается, после его подписания самый резонансный документ последних лет сменит не только смысл, но и название. Он будет называться «О содействии занятости» и будет направлен на побуждение граждан к легальному труду.

Одна из наиболее резонансных норм проекта — заставить тунеядцев платить за некоторые ЖКУ по их себестоимости.

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