От Ростова до Старочеркасской протянут беспрерывную связь Wi-Fi

В четверг прошли выездные испытания установленных точек доступа к сети по беспроводной технологии. Отправной точкой стала ул. Береговая.

На первом этапе проекта установят 20 точек Wi-Fi вдоль реки Дон. Пять из них уже подключены и работают. Скорость доступа к сети Интернет составит до 10 Мбит/с. Для обеспечения доступа оператор связи устанавливает секторные антенны с радиусом покрытия оборудования до 150 м. Для улучшения покрытия прилегающей территории при необходимости оператор устанавливает сразу две антенны Wi-Fi.

«Проект реализуется с целью повышения привлекательности донского региона среди жителей области и туристов, так как отдых на воде является интересным и популярным в рекреационно-туристическом направлении», — сказал гендиректор оператора связи «Цифровой Диалог» Александр Атаманский, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.