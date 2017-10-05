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17:35 (мск), источник: Коммерсантъ

От Ростова до Старочеркасской протянут беспрерывную связь Wi-Fi

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, пространство от Азова до ст. Старочеркасской на протяжении 45 км вдоль реки Дон обеспечат беспроводным доступом к сети Интернет благодаря проекту «WiFi-на-Дону».

В четверг прошли выездные испытания установленных точек доступа к сети по беспроводной технологии. Отправной точкой стала ул. Береговая.

На первом этапе проекта установят 20 точек Wi-Fi вдоль реки Дон. Пять из них уже подключены и работают. Скорость доступа к сети Интернет составит до 10 Мбит/с. Для обеспечения доступа оператор связи устанавливает секторные антенны с радиусом покрытия оборудования до 150 м. Для улучшения покрытия прилегающей территории при необходимости оператор устанавливает сразу две антенны Wi-Fi.

«Проект реализуется с целью повышения привлекательности донского региона среди жителей области и туристов, так как отдых на воде является интересным и популярным в рекреационно-туристическом направлении», — сказал гендиректор оператора связи «Цифровой Диалог» Александр Атаманский, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Авторизация пользователей будет возможна через смс-запрос. Всего планируется подключить 70 точек беспроводного доступа к сети.

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