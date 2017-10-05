В Беларуси изучают возможность внесения поправок в законодательство о чеках «Жилье»

Источник: БЕЛТА

Об этом сообщил сегодня во время личного приема граждан помощник Президента — инспектор по Брестской области Василий Герасимов, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к помощнику Президента обратилась 78-летняя жительница Бреста. Пенсионерка является обладательницей 440 чеков «Жилье», которые она хотела бы вложить в капитальный ремонт дома. Учитывая, что на сегодня один чек эквивалентен Br14, общая стоимость ее ценных бумаг составляет Br6,16 тыс.

«Мне бы этого как раз хватило, чтобы заменить одно окно, две двери, сантехнику и положить плитку», — рассказала пенсионерка.

Согласно действующему законодательству, проиндексировать чеки «Жилье» возможно гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и под реконструкцию жилого дома.

Как правило, это предполагает изменение общей площади дома — строительство пристройки, надстройки, увеличение пространства. Женщина в очереди нуждающихся не состоит и пристраивать к дому ничего не планирует.

«Получается, что люди приватизировали квартиры за счет таких же чеков, как у меня, не вкладывая ни копейки. А мне надо вкладывать из своих денег, из пенсии», — рассуждает она.

Как показывает практика, похожие проблемы существуют и у других держателей чеков. «Министерство жилищного хозяйства работает над этим вопросом. Надо знать ситуацию по всей республике, чтобы внести конкретные поправки в законодательство», — сообщил заявительнице Василий Герасимов.

В частности, Минжилкомхоз полагает целесообразным расширить возможность использования приватизационных чеков «Жилье». Так, предлагается использовать чеки на цели строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений всеми гражданами, независимо от постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это поставило бы в равные условия всех владельцев чеков.

Одномоментно этот вопрос решиться не может, так как индексация предполагает увеличение финансирования — чеки «Жилье» имеют денежный эквивалент. В настоящее время Министерством проводятся подготовительные мероприятия и изыскиваются средства.