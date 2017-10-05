Экономический суд завершил дело о банкротстве строительной пирамиды ООО «Облик»
Экономический суд завершил процедуру банкротства и ликвидации ООО «Облик», на базе которого была создана одна из крупнейших строительных пирамид в Беларуси.
Экономический суд завершил процедуру банкротства и ликвидации ООО «Облик», на базе которого была создана одна из крупнейших строительных пирамид в Беларуси.
Напомним, что расследование уголовного дела в отношении создателя и директор ООО ООО «Облик» Николая Климука было завершено еще в середине 2013 года.
Судебные разбирательства по делу, в том числе рассмотрение жалобы в Верховном суде, длились до конца 2014 года. В итоге Николай Климук был приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщила
Управляющим был представлен в экономический суд отчет по итогам ликвидационного производства должника, из которого следовало, что за время производства по делу о банкротстве антикризисным управляющим были проведены все необходимые мероприятия по установлению кредиторской и дебиторской задолженности, розыску и реализации имущества должника.
Экономический суд признал обоснованным отчет управляющего по итогам ликвидационного производства, определением от
Определение экономического суда о завершении ликвидационного производства является основанием для внесения записи об исключении должника из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.