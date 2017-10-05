Регионы России оценили туристический потенциал Волгоградской области

В рамках деловой программы запланированы тематические презентации, а также посещение туроператорами наиболее интересных туристических точек волгоградского региона. Среди них: памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, музей «Память», музей-панорама «Сталинградская битва», планетарий, музей-заповедник «Старая Сарепта», краеведческий музей и другие знаковые места. Участники информтура проедут по популярным туристическим маршрутам, а также познакомятся с отелями и сетью общественного питания.

— Мы покажем туристические возможности региона. Учитывая историческое прошлое, в том числе, связанное с Великой Отечественной войной, Волгоград позиционирует себя как центр патриотического туризма. Кроме того, регион может похвастаться своими природными парками, рекой Волгой, пляжами. Мы ждем туристов и считаем себя большой, привлекательной туристической зоной, — отметил заместитель председателя Российского союза туриндустрии Волгоградской области Дмитрий Земляков.

Стоит отметить, что за последние годы Волгоград существенно продвинулся в развитии туристической отрасли.

— За последние три года мы достигли больших успехов в развитии туристического потенциала города. Это и строительство нового терминала в аэропорту, ремонт дорог, развитие парковых зон. Активно развивается гостиничная сеть города. К чемпионату мира классифицированы все средства размещения города и области. Развивается музейное дело. Буквально сегодня открывается интерактивный музей «Россия — моя история», — прокомментировал директор ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социо-культурных проектов» Сергей Шумихин.

Туристическую привлекательность отмечают и представители других регионов.

— Мы отправляем в Волгоград в основном детские группы школьников. Они приезжают познакомиться с историческим прошлым и, думаю, это патриотическое направление нужно продолжать развивать. Кроме того, в регионе разработано много туристических туров, что делает его очень привлекательным, — поделился руководитель отдела продаж туристической фирмы «Бирюза» из Москвы Борис Ершов.

Стоит отметить, что сегодня перед регионом стоит задача по повышению туристической привлекательности и привлечению большего числа путешественников. Для этого реализуются различные инфраструктурные проекты, что является одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития волгоградского региона, обозначенной Андреем Бочаровым в 2014 году.

Результатом работы стало увеличение туристического потока в Волгоградской области в 2016 году на 10% по сравнению с 2015 годом, что составило 900 тысяч человек. По прогнозам в 2017 году эта цифра увеличится до миллиона человек.

Добавим, что активная работа в этом направлении будет продолжена. Так, например, в Волгограде реализуется проект «Гостеприимный Волгоград», который позволит повысить привлекательность города-героя не только как центра патриотического туризма.