Регионы России оценили туристический потенциал Волгоградской области
В Волгограде стартовал четвертый информационный тур для представителей туристических компаний из Москвы,
В Волгограде стартовал четвертый информационный тур для представителей туристических компаний из Москвы,
В рамках деловой программы запланированы тематические презентации, а также посещение туроператорами наиболее интересных туристических точек волгоградского региона. Среди них:
— Мы покажем туристические возможности региона. Учитывая историческое прошлое, в том числе, связанное с Великой Отечественной войной, Волгоград позиционирует себя как центр патриотического туризма. Кроме того, регион может похвастаться своими природными парками, рекой Волгой, пляжами. Мы ждем туристов и считаем себя большой, привлекательной туристической зоной, — отметил заместитель председателя Российского союза туриндустрии Волгоградской области Дмитрий Земляков.
— За последние три года мы достигли больших успехов в развитии туристического потенциала города. Это и строительство нового терминала в аэропорту, ремонт дорог, развитие парковых зон. Активно развивается гостиничная сеть города. К чемпионату мира классифицированы все средства размещения города и области. Развивается музейное дело. Буквально сегодня открывается интерактивный музей «Россия — моя история», — прокомментировал директор ГАУК ВО «Агентство развития туризма и
Туристическую привлекательность отмечают и представители других регионов.
— Мы отправляем в Волгоград в основном детские группы школьников. Они приезжают познакомиться с историческим прошлым и, думаю, это патриотическое направление нужно продолжать развивать. Кроме того, в регионе разработано много туристических туров, что делает его очень привлекательным, — поделился руководитель отдела продаж туристической фирмы «Бирюза» из Москвы Борис Ершов.
Результатом работы стало увеличение туристического потока в Волгоградской области в 2016 году на 10% по сравнению с 2015 годом, что составило 900 тысяч человек. По прогнозам в 2017 году эта цифра увеличится до миллиона человек.
Добавим, что активная работа в этом направлении будет продолжена. Так, например, в Волгограде реализуется проект «Гостеприимный Волгоград», который позволит повысить привлекательность
— В этом году мы предложили проект «Гостеприимный Волгоград», в рамках которого молодежь близлежащих субъектов и районов области может посетить столицу нашего региона с определенным пакетом скидок. Первый опыт в этом направлении был сделан этим летом на День молодежи. Эту бонусную программу планируем повторить в январе следующего года и рассчитываем сделать проект «Гостеприимный Волгоград» традиционным, постепенно добавляя в программу новых участников туристического рынка, — добавил председатель комитета молодежной политики и туризма Волгограда Иван Радько.