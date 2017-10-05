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19:17 (мск), источник: Sputnik.md

Валютный риск: эксперт расcчитал критический курс доллара к лею

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Неутешительная динамика наблюдается на валютном рынке Молдовы.

ЦБ: $ 57.5811   -0.20 € 67.7787   -0.16 ММВБ: $ 57.4750   -0.21 € 67.3100   -0.51
Источник: Sputnik.md

Доллар и евро в прямом смысле лихорадит, а национальная валюта, пускай, и семимильными шагами, но все-таки крепнет.

Каков предел падения доллара и евро, опасно ли то, что молдавский лей перешел в наступление, какой курс валют в Молдове может установиться в ближайшее время, в комментарии Sputnik рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

«Не стоит говорить об укреплении молдавского лея в позитивных тонах. Быстрый рост лея по отношению к другим валютам — вторая часть кризиса. Если получится, что доллар или евро вдруг достигнут 16 молдавских леев, это нам аукнется серьезным кризисом в экономике. Нам это не нужно», — сказал Гырбу.

По его словам, укрепление молдавского лея негативно повлияет на молдавскую экономику. Это, как отмел эксперт, означает проблемы и потери для бизнеса, в частности, для экспортеров. По мнению эксперта, «валюта все-таки будет более-менее стабильной».

«В этом году растет объем денежных переводов из-за рубежа. Кроме того, появился фактор, связанный с внешними инвестициями в экономику страны. Это также влияет на предложение валюты и в конечном итоге на курс молдавского лея по отношению к иностранным валютам», — сказал Гырбу.

Как считает эксперт, лей не будет сильно меняться в цене по отношению к доллару и евро так, чтобы «американец» и «европеец» вернулись к докризисным показателям, когда доллар стоил 12 леев, а евро — 14−16 леев.

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