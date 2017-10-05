Валютный риск: эксперт расcчитал критический курс доллара к лею

Источник: Sputnik.md

Доллар и евро в прямом смысле лихорадит, а национальная валюта, пускай, и семимильными шагами, но все-таки крепнет.

Каков предел падения доллара и евро, опасно ли то, что молдавский лей перешел в наступление, какой курс валют в Молдове может установиться в ближайшее время, в комментарии Sputnik рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

«Не стоит говорить об укреплении молдавского лея в позитивных тонах. Быстрый рост лея по отношению к другим валютам — вторая часть кризиса. Если получится, что доллар или евро вдруг достигнут 16 молдавских леев, это нам аукнется серьезным кризисом в экономике. Нам это не нужно», — сказал Гырбу.

По его словам, укрепление молдавского лея негативно повлияет на молдавскую экономику. Это, как отмел эксперт, означает проблемы и потери для бизнеса, в частности, для экспортеров. По мнению эксперта, «валюта все-таки будет более-менее стабильной».

«В этом году растет объем денежных переводов из-за рубежа. Кроме того, появился фактор, связанный с внешними инвестициями в экономику страны. Это также влияет на предложение валюты и в конечном итоге на курс молдавского лея по отношению к иностранным валютам», — сказал Гырбу.