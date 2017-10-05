Валютный риск: эксперт расcчитал критический курс доллара к лею
КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Неутешительная динамика наблюдается на валютном рынке Молдовы.
КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Неутешительная динамика наблюдается на валютном рынке Молдовы.
Доллар и евро в прямом смысле лихорадит, а национальная валюта, пускай, и семимильными шагами, но
Каков предел падения доллара и евро, опасно ли то, что молдавский лей перешел в наступление, какой курс валют в Молдове может установиться в ближайшее время, в комментарии Sputnik рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
«Не стоит говорить об укреплении молдавского лея в позитивных тонах. Быстрый рост лея по отношению к другим валютам — вторая часть кризиса. Если получится, что доллар или евро вдруг достигнут 16 молдавских леев, это нам аукнется серьезным кризисом в экономике. Нам это не нужно», — сказал Гырбу.
«В этом году растет объем денежных переводов
Как считает эксперт, лей не будет сильно меняться в цене по отношению к доллару и евро так, чтобы «американец» и «европеец» вернулись к докризисным показателям, когда доллар стоил 12 леев, а евро — 14−16 леев.