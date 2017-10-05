6 и 7 октября часть Перми останется без воды

6 и 7 октября в Перми пройдут отключения воды.

Как сообщает сайт компании «Новогор-Прикамье», 6 октября планово-ремонтные работы будут идти по адресу: улица Академика Курчатова, 3.

С 9 до 18 часов в этот день останутся жители домов по адресам:

Улица Академика Курчатова, 1а, 1б, 1 В, 2, 2а, 3, 4а, 4б, 9, 9а;Улица Василия Васильева, 3, 31, 3б, 3д, 5, 5д/6, 7, 9;Улица Гусарова, 10, 14.

С 17 часов 6 октября до 17 часов 7 октября в связи с аварийно-восстановительными работами по шоссе Космонавтов, 110 без воды останутся жители домов:

Улица Академика Вавилова, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 4, 4а, 5, 7, 8, 9;

Улица Екатерининская, 225;

Улица Карпинского, 25, 27, 29, 31;

Шоссе Космонавтов, 100, 102, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 113а, 113 В, 114, 84, 86, 86а, 88, 90, 92, 94, 96, 98;

Улица Льва толстого, 25, 33;

Улица Малкова, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 30, 30а, 4, 6, 8;

Улица Плеханова, 69, 70, 71, 73;

Рабочая, 1, 13, 15, 19, 19/1, 21, 23, 25, 3, 3а, 3б, 5, 7, 9, 9а, 9б, 9в;

Улица Советской армии, 33, 33/1, 33/2;

Улица Стахановская, 10, 10а, 13, 15, 31, 40а, 53, 54, 58, 6.

С 9.30 до 20 часов 7 октября аварийно-восстановительные работы также будут идти на улице Героев Хасана. Без воды на это время останутся жители домов: