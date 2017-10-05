6 и 7 октября часть Перми останется без воды
Ремонтные работы будут идти на улицах Героев Хасана, Курчатова и шоссе Космонавтов.
Ремонтные работы будут идти на улицах Героев Хасана, Курчатова и шоссе Космонавтов.
6 и 7 октября в Перми пройдут отключения воды.
Как сообщает сайт компании «Новогор-Прикамье», 6 октября
С 9 до 18 часов в этот день останутся жители домов по адресам:
Улица Академика Курчатова, 1а, 1б, 1 В, 2, 2а, 3, 4а, 4б, 9, 9а;Улица Василия Васильева, 3, 31, 3б, 3д, 5, 5д/6, 7, 9;Улица Гусарова, 10, 14.
С 17 часов 6 октября до 17 часов 7 октября в связи с
С 9.30 до 20 часов 7 октября