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20:37 (мск), источник: АиФ Прикамье

6 и 7 октября часть Перми останется без воды

Ремонтные работы будут идти на улицах Героев Хасана, Курчатова и шоссе Космонавтов.

6 и 7 октября в Перми пройдут отключения воды.

Как сообщает сайт компании «Новогор-Прикамье», 6 октября планово-ремонтные работы будут идти по адресу: улица Академика Курчатова, 3.

С 9 до 18 часов в этот день останутся жители домов по адресам:

Улица Академика Курчатова, 1а, 1б, 1 В, 2, 2а, 3, 4а, 4б, 9, 9а;Улица Василия Васильева, 3, 31, 3б, 3д, 5, 5д/6, 7, 9;Улица Гусарова, 10, 14.

С 17 часов 6 октября до 17 часов 7 октября в связи с аварийно-восстановительными работами по шоссе Космонавтов, 110 без воды останутся жители домов:

  • Улица Академика Вавилова, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 4, 4а, 5, 7, 8, 9;
  • Улица Екатерининская, 225;
  • Улица Карпинского, 25, 27, 29, 31;
  • Шоссе Космонавтов, 100, 102, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 113а, 113 В, 114, 84, 86, 86а, 88, 90, 92, 94, 96, 98;
  • Улица Льва толстого, 25, 33;
  • Улица Малкова, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 30, 30а, 4, 6, 8;
  • Улица Плеханова, 69, 70, 71, 73;
  • Рабочая, 1, 13, 15, 19, 19/1, 21, 23, 25, 3, 3а, 3б, 5, 7, 9, 9а, 9б, 9в;
  • Улица Советской армии, 33, 33/1, 33/2;
  • Улица Стахановская, 10, 10а, 13, 15, 31, 40а, 53, 54, 58, 6.

С 9.30 до 20 часов 7 октября аварийно-восстановительные работы также будут идти на улице Героев Хасана. Без воды на это время останутся жители домов:

  • Героев Хасана, 111, 111/1, 111/2, 113, 113А, 115, 115А, 117.
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