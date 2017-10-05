Въезд в центр Уфы станет платным в 2018 году
Систему платного въезда в центральную часть Уфы начнут испытывать в мае 2018 года, сообщил мэр башкирской столицы Ирек Ялалов.
Систему платного въезда в центральную часть Уфы начнут испытывать в мае 2018 года, сообщил мэр башкирской столицы Ирек Ялалов.
«У нас все готово к внедрению самой современной системы платного въезда в центр города… Систему будем внедрять с мая 2018 года», — сказал глава администрации Уфы во время прямого эфира в Фейсбуке.
По словам Ирека Ялалова, оплачивать проезд личного транспорта на центральные улицы можно будет как через мобильные устройства, так и через классические паркоматы. Система платного въезда будет интегрирована с платформой «Безопасный город».