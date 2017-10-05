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19:56 (мск), источник: Sputnik

Ограничение импорта сахара в РФ: излишек отправится в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Россия ограничила импорт сахара для защиты отечественных производителей. По мнению генерального директора группы «Русагро», если Россия произведет излишек в 0,5 миллиона тонн сахара, то весь он пойдет в Узбекистан.

Источник: Sputnik

Ранее Минсельхоз России выступил с предложением ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии для защиты отечественных производителей. В сентябре министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев говорил, что Казахстан и Белоруссия, которые импортируют сахар из третьих стран без пошлин, ухудшают ситуацию на этом рынке внутри ЕАЭС и создают неблагоприятные условия для российских производителей.

Группа «Русагро», один из крупнейших российских агрохолдингов. «Мы поддерживаем (инициативу Минсельхоза — ред.) и являемся активными участниками всего процесса», — сказал гендиректор «Русагро» Максим Басов, пишет РИА Новости.

Он добавил, что среди стран-участниц ЕАЭС должны быть равные условия.

«Мы считаем, что должны быть выровнены условия по субсидированию заводов (в странах ЕАЭС), а также должны быть выровнены условия по импорту и белого сахара, и сахара-сырца», — заявил Басов. Он уточнил, отвечая на вопрос о 2017−2018 маркетинговом годе, что «в России грядет очередное большое производство сахара, то ли это будет 6,2, то ли 6,5 миллиона тонн и экспорт до 1 миллиона тонн возможен».

Группа «Русагро» входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.

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