Ограничение импорта сахара в РФ: излишек отправится в Узбекистан

Источник: Sputnik

Ранее Минсельхоз России выступил с предложением ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии для защиты отечественных производителей. В сентябре министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев говорил, что Казахстан и Белоруссия, которые импортируют сахар из третьих стран без пошлин, ухудшают ситуацию на этом рынке внутри ЕАЭС и создают неблагоприятные условия для российских производителей.

Группа «Русагро», один из крупнейших российских агрохолдингов. «Мы поддерживаем (инициативу Минсельхоза — ред.) и являемся активными участниками всего процесса», — сказал гендиректор «Русагро» Максим Басов, пишет РИА Новости.

Он добавил, что среди стран-участниц ЕАЭС должны быть равные условия.

«Мы считаем, что должны быть выровнены условия по субсидированию заводов (в странах ЕАЭС), а также должны быть выровнены условия по импорту и белого сахара, и сахара-сырца», — заявил Басов. Он уточнил, отвечая на вопрос о 2017−2018 маркетинговом годе, что «в России грядет очередное большое производство сахара, то ли это будет 6,2, то ли 6,5 миллиона тонн и экспорт до 1 миллиона тонн возможен».