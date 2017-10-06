Добычу никеля в Воронежской области признали целесообразной

Рекомендацию к разработке Ёлкинского и Еланского месторождений Федеральное агентство по недропользованию уже направило в УГМК. Об этом в компании «Воронежгеология», которая занималась разведывательными работами, сообщили в четверг, 5 октября.

Объёмы запасов по двум участкам не разглашаются — это коммерческая тайна. Однако, по словам специалистов, их достаточно, чтобы добычу можно было назвать рентабельной — с учётом прогнозируемых цен на никель.

Кроме того, при геологоразведке Еланского и Ёлкинского месторождений обнаружены запасы кобальта, меди, серы, палладия и серебра. Правда, в УГМК эту информацию пока не комментируют. Известно только, что если компания решится на разработки, никель начнут добывать не раньше 2020 года. Несколько лет понадобится на создание и утверждение технического проекта, а также проведение всех необходимых экспертиз.