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07:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Через восемь лет в Уфе появится свой Арбат

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Через восемь лет в Уфе в микрорайне Сипайлово появится свой Арбат, он будет готов к 2025 году, об этом заявляют власти города.

Источник: Башинформ

Большая пешеходная зона протянется от парка Кашкадан до набережной реки Уфа. Здесь расположатся рекреационные зоны и скверы.

На строительство Сипайловского Арбата будут выделены деньги как из республиканского, так и с федерального бюджетов.

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