Через восемь лет в Уфе появится свой Арбат
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Через восемь лет в Уфе в микрорайне Сипайлово появится свой Арбат, он будет готов к 2025 году, об этом заявляют власти города.
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Через восемь лет в Уфе в микрорайне Сипайлово появится свой Арбат, он будет готов к 2025 году, об этом заявляют власти города.
Большая пешеходная зона протянется от парка Кашкадан до набережной реки Уфа. Здесь расположатся рекреационные зоны и скверы.
На строительство Сипайловского Арбата будут выделены деньги как из республиканского, так и с федерального бюджетов.