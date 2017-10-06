Через восемь лет в Уфе появится свой Арбат

Через восемь лет в Уфе появится свой Арбат

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Через восемь лет в Уфе в микрорайне Сипайлово появится свой Арбат, он будет готов к 2025 году, об этом заявляют власти города.