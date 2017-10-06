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09:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

Андрей Ермак: Татарстан — один из лидеров туристской индустрии России

(Калининград, 5 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан является одним из лидеров туристской индустрии России и одним из самых динамично развивающихся регионов в этой сфере. Об этом заявил на презентации туристического потенциала Калининградской области врио министра по культуре и туризму этого региона Андрей Ермак.

Источник: ИА Татар-информ

«Калининград тоже старается здесь не отставать, и за последнее время многое сделано, чтобы город стал заметен на туристической карте нашей страны», — сказал спикер.

А. Ермак отметил, что у Татарстана и Калининградской области есть немало направлений для сотрудничества.

«Есть много совместных тем, о которых, может, так явно не говорим в медийном пространстве. Например, такая точка притяжения, довольно перспективная, — это игорная зона “Янтарная”. Бизнесмены из Татарстана инвестировали в этот проект. Причем, насколько я знаю, игорная зона планирует расширяться», — рассказал врио министра по культуре и туризму Калининградской области.

По его словам, бизнесмены из Татарстана и Уфы давно ждали открытия авиарейса Новый Уренгой — Уфа — Казань — Калининград, который начал выполняться с 4 октября. Он добавил, что у него немало друзей в Казани, которых интересует восстановление культурно-исторических объектов. «Эта тема, на мой взгляд, очень перспективна с точки зрения развития опыта», — считает Ермак.

Он также убежден, что необходимо проводить совместные деловые форумы и бизнес-недели: «Калининград близок к Европе. Сейчас открылся рейс, и совместные с Татарстаном деловые мероприятия можно проводить у нас по совершенно разным областям экономики».

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