Новая железнодорожная ветка появится в Хабаровске
Её будут использовать для доставки грузов.
Её будут использовать для доставки грузов.
Резидент ТОР «Хабаровск» компания «Комплексные Логистические Системы» завершает первый этап реализации инвестпроекта по строительству логистического комплекса. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в ближайший месяц введут в эксплуатацию контейнерный терминал и железнодорожную ветку протяженностью 2 км от станции Хабаровск-2. Запланированные инвестиции на реализацию проекта превышают 500 млн рублей.
Терминал, способный ежемесячно принимать 2500 крупнотоннажных 20-футовых контейнеров, и новые железнодорожные пути фактически построены. Также приобретена основная техника, в том числе контейнерные перегрузчики и два тепловоза. Площадка 8000 кв метров забетонирована и готова к приему контейнеров.
По информации
Однако резидент ТОР «Хабаровск» уже практически готов приступить к оказанию услуг по транспортировке контейнерных грузов.
«С 2015 года рынок контейнерных перевозок увеличился и наметился дефицит подвижного состава, — поясняет директор ООО “Комплексные Логистические Системы” Леонид Павленко. — За счет собственного железнодорожного пути и тепловозов терминал сможет ежесуточно принимать и отправлять более 70 условных вагонов». В настоящее время в Хабаровске уже функционируют два крупных контейнерных комплекса. Однако резидент территории опережающего развития планирует превзойти конкурентов по скоростным показателям. Компания будет тратить гораздо меньше времени на доставку и обработку грузов за счет расположения объекта в черте города, близости к железнодорожной станции и наличия собственного подвижного состава. Таким образом, к примеру, если на путь от Москвы до Хабаровска товарняку требуется 11 суток, еще пять может быть потрачено на ожидание выгрузки. Компания «Комплексные Логистические Системы» рассчитывает обрабатывать товарные составы в течение суток.
Помимо этого, резидент готов предлагать клиентам, не имеющим объемных складских помещений и холодильников, как услуги по перевозке и хранению, так и более гибкие условия сотрудничества.