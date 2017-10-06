Маршруты «ВИМ-Авиа» частично передадут другим перевозчикам
Министерство транспорта России заявило, что маршруты авиакомпании «ВИМ-Авиа» будут частично переданы другим перевозчикам.
Министерство транспорта России заявило, что маршруты авиакомпании «ВИМ-Авиа» будут частично переданы другим перевозчикам.
«В связи с низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях принимаются точечные решения по закрытию данных маршрутов и их передаче другим перевозчикам», — говорится в сообщении ведомства.
На 6 октября запланировано шесть рейсов «ВИМ-Авиа». Самолеты авиакомпании вылетят из Внуково в китайские города Чанша и Синьчжэн. Кроме того, состоится рейс из Москвы в Тенерифе.
Накануне на совещании в Росавиации с участниками туристического рынка и представителями авиакомпаний было высказано предложение сформировать страховой резервный фонд для обеспечения перевозок пассажиров. По мнению участников совещания, этот фонд следует наполнять за счет взносов авиакомпаний, осуществляющих перевозки.
Напомним, у «ВИМ-Авиа» нет средств на операционную деятельность. Общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составила около 10 млрд руб. В связи с этим российских туристов