Маршруты «ВИМ-Авиа» частично передадут другим перевозчикам

Источник: РИА "Новости"

«В связи с низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях принимаются точечные решения по закрытию данных маршрутов и их передаче другим перевозчикам», — говорится в сообщении ведомства.

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На 6 октября запланировано шесть рейсов «ВИМ-Авиа». Самолеты авиакомпании вылетят из Внуково в китайские города Чанша и Синьчжэн. Кроме того, состоится рейс из Москвы в Тенерифе.

Накануне на совещании в Росавиации с участниками туристического рынка и представителями авиакомпаний было высказано предложение сформировать страховой резервный фонд для обеспечения перевозок пассажиров. По мнению участников совещания, этот фонд следует наполнять за счет взносов авиакомпаний, осуществляющих перевозки.