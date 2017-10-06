Новый путепровод через железную дорогу сдадут в посёлке Чунском к концу октября

Как сообщает 5 октября 2017 года пресс-служба ВСЖД, такое решение принято в связи с тем, что у жителей пос. Чунского появится альтернативная возможность проезда через железнодорожные пути. По словам представителя администрации Чунского района Дмитрия Чистякова, к 30 октября в рамках строительства автодороги «Чуна — Братск» в эксплуатацию сдадут новый путепровод. Встреча прошла в рамках созданной на магистрали комиссии по обследованию железнодорожных переездов в пос. Чунском.
После завершения строительства мостового сооружения начнется процедура согласования закрытия железнодорожного переезда Чуна — Сосновые Родники. Как отмечают специалисты дирекции инфраструктуры, этот переезд является аварийно-опасным. Так, 22 декабря 2016 года здесь произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил проезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом, столкновения избежать не удалось. Закрытие переезда обеспечит безопасность движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.