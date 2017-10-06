Красноярские коммунальщики применяют новый метод замены труб
Коммунальщики уходят под землю. В Красноярске применяют новый метод замены труб. Теперь их меняют без раскопок прямо под толщей грунта и асфальта.
Коммунальщики уходят под землю. В Красноярске применяют новый метод замены труб. Теперь их меняют без раскопок прямо под толщей грунта и асфальта.
Вот так выглядит новая
«Мы предполагаем её использование на заасфальтированных участках дорог, на вводах воды в жилые здания, чтобы эту работу можно было проводить более оперативно, без нарушения благоустройства и в круглогодичном режиме», — пояснил генеральный директор компании «Краском» Олег Гончеров.
Такие работы происходят на границе ответственности двух компаний — «Краскома» и жилищников. В крупнейшей управляющей компании Красноярска «Жилфонд» приветствуют новый метод за его оперативность. «Когда существует любая утечка извне, это оказывает негативное влияние на фундамент дома и конструктивные элементы здания», — отметила генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.
График работ новой установки уже расписан до декабря, а в планах компании «Краском» приобрести ещё такую же. Ведь бестраншейный метод уже сберёг спокойствие жителей домов и миллионы рублей на благоустройстве.
Роман РЫКОВ