Красноярские коммунальщики применяют новый метод замены труб

Вот так выглядит новая мини-установка горизонтально направленного бурения компании «Краском». Она нужна для ювелирной подземной работы. Больше половины утечек происходит на малых трубопроводах, которые соединяют магистральные водоводы и жилые дома. Операцию можно сравнить с лазерной медициной: залечить истекающие раны водопровода теперь можно без вскрытия. То есть асфальтовые дорожки и газоны у дома останутся невредимыми.



«Мы предполагаем её использование на заасфальтированных участках дорог, на вводах воды в жилые здания, чтобы эту работу можно было проводить более оперативно, без нарушения благоустройства и в круглогодичном режиме», — пояснил генеральный директор компании «Краском» Олег Гончеров.



Такие работы происходят на границе ответственности двух компаний — «Краскома» и жилищников. В крупнейшей управляющей компании Красноярска «Жилфонд» приветствуют новый метод за его оперативность. «Когда существует любая утечка извне, это оказывает негативное влияние на фундамент дома и конструктивные элементы здания», — отметила генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.



График работ новой установки уже расписан до декабря, а в планах компании «Краском» приобрести ещё такую же. Ведь бестраншейный метод уже сберёг спокойствие жителей домов и миллионы рублей на благоустройстве.





Роман РЫКОВ



