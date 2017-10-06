Бензин в Калининграде стоит на 1,6 рубля дороже, чем в среднем по СЗФО
В Калининградской области на 2 октября 2017 года средняя цена литра бензина составила 40 рублей и 28 копеек, что на 8 копеек выше, чем неделей ранее.
В Калининградской области на 2 октября 2017 года средняя цена литра бензина составила 40 рублей и 28 копеек, что на 8 копеек выше, чем неделей ранее.
Согласно данным Росстата, топливо марки АИ-92 на АЗС региона обходилось автомобилистам в 39 рублей и 47 копеек, марки АИ-95 — в 41 рубль и 62 копейки, а дизтопливо — в 39 рублей и 12 копеек.
По стоимости самой популярной марки АИ-95 Калининградская область уступает в СЗФО только
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 36,29 до 38,85 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 39,59 до 43 рублей В