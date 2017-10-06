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11:30 (мск), источник: Янтарный край

Бензин в Калининграде стоит на 1,6 рубля дороже, чем в среднем по СЗФО

В Калининградской области на 2 октября 2017 года средняя цена литра бензина составила 40 рублей и 28 копеек, что на 8 копеек выше, чем неделей ранее.

Согласно данным Росстата, топливо марки АИ-92 на АЗС региона обходилось автомобилистам в 39 рублей и 47 копеек, марки АИ-95 — в 41 рубль и 62 копейки, а дизтопливо — в 39 рублей и 12 копеек.

По стоимости самой популярной марки АИ-95 Калининградская область уступает в СЗФО только Нарьян-Мару (44,02) и Мурманску (42,20). Средняя цена этой марки в округе — 40 рублей и 49 копеек. В целом, средняя цена литра бензина в СЗФО на 2 октября составила 38 рублей и 66 копеек, что на 1 рубль и 62 копейки меньше, чем в Калининградской области.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 36,29 до 38,85 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 39,59 до 43 рублей В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 35,50 до 37,94 рубля, марки АИ-95 и выше — от 39,30 до 41,49 рубля за литр.

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