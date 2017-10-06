Бензин в Калининграде стоит на 1,6 рубля дороже, чем в среднем по СЗФО

Согласно данным Росстата, топливо марки АИ-92 на АЗС региона обходилось автомобилистам в 39 рублей и 47 копеек, марки АИ-95 — в 41 рубль и 62 копейки, а дизтопливо — в 39 рублей и 12 копеек.

По стоимости самой популярной марки АИ-95 Калининградская область уступает в СЗФО только Нарьян-Мару (44,02) и Мурманску (42,20). Средняя цена этой марки в округе — 40 рублей и 49 копеек. В целом, средняя цена литра бензина в СЗФО на 2 октября составила 38 рублей и 66 копеек, что на 1 рубль и 62 копейки меньше, чем в Калининградской области.