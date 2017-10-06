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05:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Начальник управления транспорта Хабаровска рассказал, кто развалил ХПАТП № 1

По словам Сергея Суковатого, на предприятии воровали горюче-смазочные материалы, а запчасти расходились по коммерсантам.

В кризисе Хабаровского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 виновато его руководство. Об этом заявил начальник управления транспорта администрации города Сергей Суковатый, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«ХПАТП № 1 довела до кризиса неграмотная политика руководства. Я считаю, что предприятие развалил Алексей Деменок. Как так получалось, что руководство парка даже не знало, что у них миллионами воровали ГСМ, запчасти расходились по коммерсантам? Им следовало сократить расходы, чтобы постараться выйти из кризиса», — рассказал Сергей Суковатый.

Он также отметил, что городские власти предлагали руководству предприятия варианты решения проблемы.

«Мы предлагали перевести автоколонну “Южную” в первую автоколонну, освободившуюся территорию можно было сдать или продать, за счет полученных средств гасить долги. Этого никто не сделал. Нам дали два дня на решение проблемы. Мы встретились с работниками предприятия, объяснили, что они будут продолжать трудиться, если готовы. Нами разработана схема, по которой ХПАТП № 1 сможет существовать. Обещаем, что пассажиры не испытают неудобств — все маршруты будут обслуживаться в полном объеме», — заключил начальник управления транспорта администрации Хабаровска.

Напомним, в декабре 2015 года руководство ХПАТП № 1 подало в краевой Арбитражный суд заявление о банкротстве из-за долгов. Вчера стало известно, что большинство водителей и кондукторов, работающих на автотранспортном предприятии, ждет сокращение.

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