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07:22 (мск), источник: Nakanune.ru

В Троицке активизирована работа по подключению теплоснабжения

В Троицке завершены основные мероприятия по устранению аварий на магистральных линиях.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, в настоящее время проводится подача теплоносителя на тепловые контуры магистралей меньшего диаметра с дальнейшей подачей в жилые дома и социально-значимые объекты. По словам спасателей, работы ведутся в круглосуточном режиме.

Между тем, в Троицк прибыли начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко и заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин. Проведены заседания межведомственных рабочих групп, приняты конкретные решения.

Как отметили в чрезвычайном ведомстве, организован круглосуточный мониторинг температуры воздуха в общеобразовательных учреждениях и детских садах.

Как сообщалось ранее, Троицк обеспечат теплом до конца недели. Не подключенными к отоплению пока остаются 139 домов, в которых проживают около 20 тысяч горожан.

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