В Троицке активизирована работа по подключению теплоснабжения

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, в настоящее время проводится подача теплоносителя на тепловые контуры магистралей меньшего диаметра с дальнейшей подачей в жилые дома и социально-значимые объекты. По словам спасателей, работы ведутся в круглосуточном режиме.

Между тем, в Троицк прибыли начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко и заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин. Проведены заседания межведомственных рабочих групп, приняты конкретные решения.

Как отметили в чрезвычайном ведомстве, организован круглосуточный мониторинг температуры воздуха в общеобразовательных учреждениях и детских садах.