В Троицке активизирована работа по подключению теплоснабжения
В Троицке завершены основные мероприятия по устранению аварий на магистральных линиях.
В Троицке завершены основные мероприятия по устранению аварий на магистральных линиях.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, в настоящее время проводится подача теплоносителя на тепловые контуры магистралей меньшего диаметра с дальнейшей подачей в жилые дома и
Между тем, в Троицк прибыли начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко и заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин. Проведены заседания межведомственных рабочих групп, приняты конкретные решения.
Как отметили в чрезвычайном ведомстве, организован круглосуточный мониторинг температуры воздуха в общеобразовательных учреждениях и детских садах.
Как сообщалось ранее, Троицк обеспечат теплом до конца недели. Не подключенными к отоплению пока остаются 139 домов, в которых проживают около 20 тысяч горожан.