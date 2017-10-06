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07:23 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске время действия повременного проездного увеличат на 15 минут

Решение примет горсовет.

Время действия повременного проездного увеличат до 45 минут. Омичи пожаловались в департамент транспорта, что не успевают сделать пересадку за положенные 30 минут.

Владельцам повременных проездных в ведомстве хотят увеличить интервал между поездками с 30 до 45 минут. Дополнительные 15 минут отведут на ожидание автобуса. Окончательное решение примут депутаты горсовета.

«До зимы, до наступления холодов постараемся сделать, если получим поддержку горсовета. Жители некоторых отдалённых районов пожаловались, что долго ждали автобус на остановке для пересадки и не успевали», — цитирует «НГС. Омск» заместителя директора дептранспорта Игоря Кожухова.

Напомним, что повременные проездные ввели в июне этого года. Он позволяет за полчаса проехать в двух автобусах за 22 рубля: первая поездка будет стоить 21 рубля, вторая — 1 рубль. Пересадку необходимо сделать в течение 30 минут.

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