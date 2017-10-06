В Омске время действия повременного проездного увеличат на 15 минут

Время действия повременного проездного увеличат до 45 минут. Омичи пожаловались в департамент транспорта, что не успевают сделать пересадку за положенные 30 минут.

Владельцам повременных проездных в ведомстве хотят увеличить интервал между поездками с 30 до 45 минут. Дополнительные 15 минут отведут на ожидание автобуса. Окончательное решение примут депутаты горсовета.

«До зимы, до наступления холодов постараемся сделать, если получим поддержку горсовета. Жители некоторых отдалённых районов пожаловались, что долго ждали автобус на остановке для пересадки и не успевали», — цитирует «НГС. Омск» заместителя директора дептранспорта Игоря Кожухова.