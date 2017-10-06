Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Секс сокращает жизнь
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12184-й праздник пива «Октоберфест»
05:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Новый подрядчик обещает достроить Совгаванскую ТЭЦ вовремя

К возведению электростанции в Хабаровском крае привлечён персонал АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Для того что бы вовремя завершить строительство новой ТЭЦ в Советской Гавани, к работам привлечены специалисты компании «Усть-СреднеканГЭСстрой», об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в ПАО «РусГидро».

Напомним, планировалось ввести в строй новую электростанцию в 2017 году и перейти на централизованное снабжение горячей водой в Ванино и Совгавани. Также ТЭЦ призвана обеспечить растущие потребности промышленности в электроэнергии. Но из-за ряда факторов, в том числе из-за банкротства прежнего подрядчика — фирмы «ГлобалЭлектроСервис», окончание строительства перенесли на 2019 год.

 — В настоящее время на станции продолжается монтаж котлов и турбоагрегатов, завершено строительство первого и второго этапов выдачи электрической мощности от ТЭЦ, — подчеркнули в «Русгидро». — Проведена работа с генеральными подрядчиками по оптимизации графиков строительства, продолжается мобилизация персонала и техники. Часть работы передана стопроцентной дочке «Русгидро». В отношении ряда руководителей и сотрудников, ответственных за реализацию проектов, приняты кадровые решения. В июне 2017 года на стройплощадке побывал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и потребовал ускорить строительство.

 — Задача по скорейшему вводу ТЭЦ в эксплуатацию очень важна, — сказал Вячеслав Шпорт. — Вступают в работу новые инструменты и инвесторы ждут отопления, горячего водоснабжения и энергомощностей, работы нужно ускорить. О важности ввода в работу Совгаванской ТЭЦ говорили и на заседании круглого стола комитета по энергетике Госдумы на тему «О законодательном обеспечении развития энергетики, добычи и переработки углеводов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке», который прошел в Хабаровске в конце сентября. Генеральный директор филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Объединённое диспетчерское управление энергосистемами Востока» Виталий Сунгуров тогда сообщил, что ввод ТЭЦ в работу планируется в 2019 году.

Строительство станции ведётся в рамках указа президента РФ Владимира Путина. Власти ожидают прихода инвесторов, увеличения налоговых поступлений, прекращения оттока населения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Новый подрядчик обещает достроить Совгаванскую ТЭЦ вовремя
Четыре школы Хабаровского края - в списке лучших в стране
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
16 человек погибли в ДТП с поездом во Владимирской области
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
СМИ: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Маршруты «ВИМ-Авиа» частично передадут другим перевозчикам
Турецкие археологи нашли могилу Николая Чудотворца
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь