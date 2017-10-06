Новый подрядчик обещает достроить Совгаванскую ТЭЦ вовремя
К возведению электростанции в Хабаровском крае привлечён персонал АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
К возведению электростанции в Хабаровском крае привлечён персонал АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
Для того что бы вовремя завершить строительство новой ТЭЦ в Советской Гавани, к работам привлечены специалисты компании «Усть-СреднеканГЭСстрой», об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в ПАО «РусГидро».
Напомним, планировалось ввести в строй новую электростанцию в 2017 году и перейти на централизованное снабжение горячей водой в Ванино и Совгавани. Также ТЭЦ призвана обеспечить растущие потребности промышленности в электроэнергии. Но
— В настоящее время на станции продолжается монтаж котлов и турбоагрегатов, завершено строительство первого и второго этапов выдачи электрической мощности от ТЭЦ, — подчеркнули в «Русгидро». — Проведена работа с генеральными подрядчиками по оптимизации графиков строительства, продолжается мобилизация персонала и техники. Часть работы передана стопроцентной дочке «Русгидро». В отношении ряда руководителей и сотрудников, ответственных за реализацию проектов, приняты кадровые решения. В июне 2017 года на стройплощадке побывал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и потребовал ускорить строительство.
— Задача по скорейшему вводу ТЭЦ в эксплуатацию очень важна, — сказал Вячеслав Шпорт. — Вступают в работу новые инструменты и инвесторы ждут отопления, горячего водоснабжения и энергомощностей, работы нужно ускорить. О важности ввода в работу Совгаванской ТЭЦ говорили и на заседании круглого стола комитета по энергетике Госдумы на тему «О законодательном обеспечении развития энергетики, добычи и переработки углеводов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке», который прошел в Хабаровске в конце сентября. Генеральный директор филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Объединённое диспетчерское управление энергосистемами Востока» Виталий Сунгуров тогда сообщил, что ввод ТЭЦ в работу планируется в 2019 году.
Строительство станции ведётся в рамках указа президента РФ Владимира Путина. Власти ожидают прихода инвесторов, увеличения налоговых поступлений, прекращения оттока населения.