Новый подрядчик обещает достроить Совгаванскую ТЭЦ вовремя

Для того что бы вовремя завершить строительство новой ТЭЦ в Советской Гавани, к работам привлечены специалисты компании «Усть-СреднеканГЭСстрой», об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в ПАО «РусГидро».



Напомним, планировалось ввести в строй новую электростанцию в 2017 году и перейти на централизованное снабжение горячей водой в Ванино и Совгавани. Также ТЭЦ призвана обеспечить растущие потребности промышленности в электроэнергии. Но из-за ряда факторов, в том числе из-за банкротства прежнего подрядчика — фирмы «ГлобалЭлектроСервис», окончание строительства перенесли на 2019 год.

— В настоящее время на станции продолжается монтаж котлов и турбоагрегатов, завершено строительство первого и второго этапов выдачи электрической мощности от ТЭЦ, — подчеркнули в «Русгидро». — Проведена работа с генеральными подрядчиками по оптимизации графиков строительства, продолжается мобилизация персонала и техники. Часть работы передана стопроцентной дочке «Русгидро». В отношении ряда руководителей и сотрудников, ответственных за реализацию проектов, приняты кадровые решения. В июне 2017 года на стройплощадке побывал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и потребовал ускорить строительство.