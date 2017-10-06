Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Королеву красоты Мьянмы лишили титула после ее слов
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
10Учителя при власти
12Взрыв военных складов под Винницей
07:32 (мск), источник: VN.ru

25-рублевые монеты появились в Новосибирске

В России вводят в обращение новые деньги. Пока речь идет не о нашумевших банкнотах номиналом двести и две тысячи рублей, а о памятных монетах.

— В Новосибирск поступили монеты номиналом 25 рублей. Они посвящены предстоящему чемпионату мира по футболу в 2018-м году и обязательны для приема во всех видах платежей наравне с монетами другого номинала — один или десять рублей, — говорит главный эксперт управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России Вячеслав Вилков.

Не так давно вышедшие в оборот сторублевки, посвященные олимпиаде в Сочи и присоединению Крыма, вызвали сложности при расчете в мелких торговых точках. Продавцы иногда отказывались верить в подлинность красочных купюр.

По словам работников Центробанка, банкноты имеют уникальную степень защиты. Что же касается 25-рублевых монет, то в финансовом регуляторе также уверены в отсутствии интереса со стороны фальшивомонетчиков.

Себестоимость изготовления поддельных денежных знаков будет значительно выше, чем номинал. Кстати, в Сибирском Главном управлении Центрального банка России готовятся ко дню открытых дверей. 14 октября любой желающий может побывать в уникальном историческом здании на Красном проспекте 27. Здесь в обычные дни доступ посторонним лицам закрыт. Чтобы попасть внутрь, нужно записаться по телефону: 223−69−23.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Погода в Новосибирске на 7-8 октября: опять потепление
СК: число погибших в ДТП под Владимиром возросло до 17 человек
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» будут частично переданы другим перевозчикам
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
АВТОВАЗ: россияне бросились покупать новые «Лады» В сентябре российский рынок проглотил 28 263 автомобиля Lada, что сразу на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь