25-рублевые монеты появились в Новосибирске

— В Новосибирск поступили монеты номиналом 25 рублей. Они посвящены предстоящему чемпионату мира по футболу в 2018-м году и обязательны для приема во всех видах платежей наравне с монетами другого номинала — один или десять рублей, — говорит главный эксперт управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России Вячеслав Вилков.

Не так давно вышедшие в оборот сторублевки, посвященные олимпиаде в Сочи и присоединению Крыма, вызвали сложности при расчете в мелких торговых точках. Продавцы иногда отказывались верить в подлинность красочных купюр.

По словам работников Центробанка, банкноты имеют уникальную степень защиты. Что же касается 25-рублевых монет, то в финансовом регуляторе также уверены в отсутствии интереса со стороны фальшивомонетчиков.

Себестоимость изготовления поддельных денежных знаков будет значительно выше, чем номинал. Кстати, в Сибирском Главном управлении Центрального банка России готовятся ко дню открытых дверей. 14 октября любой желающий может побывать в уникальном историческом здании на Красном проспекте 27. Здесь в обычные дни доступ посторонним лицам закрыт. Чтобы попасть внутрь, нужно записаться по телефону: 223−69−23.