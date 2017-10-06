100 казахстанских пилотов выехали за границу из-за денег — Тоты Амирова

«Три последних авиапроисшествия произошли с пилотами из Украины, Белоруссии и Киргизии. У нас сложный климат, и как сказал один француз-пилот, что до работы в Казахстане он не был настоящим летчиком», — говорит Амирова.

«Так как, иногда в три ночи надо принимать срочное решение, а, согласно госслужбе, надо пройти кучу бюрократических цепочек, получить согласие людей, совсем далеких от авиации и не несущих никакой ответственности, но которые, по незнанию, могут заблокировать правильное решение. Также, чтобы например, прийти работать в КГА, согласно госслужбе, надо проходить тесты и конкурсы, а хороший специалист легче уедет за границу за хорошие деньги, нежели будет ходить месяцами на конкурсы и “соревноваться” с госслужащими, что сейчас и происходит. Впрочем, этот план уже есть в “100 шагах”, только надо все обдумать как правильно сделать», — говорит специалист.