Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
18Ребятам о зайчатах
07:18 (мск), источник: Tengrinews

100 казахстанских пилотов выехали за границу из-за денег — Тоты Амирова

Более 100 капитанов казахстанской авиации выехали за границу за последние годы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Она отметила, что на их место в страну приехали иностранцы.

«Три последних авиапроисшествия произошли с пилотами из Украины, Белоруссии и Киргизии. У нас сложный климат, и как сказал один француз-пилот, что до работы в Казахстане он не был настоящим летчиком», — говорит Амирова.

Читайте также
Черный ящик самолета, разбившегося под Алматы, серьезно поврежден

Представитель КГА подчеркнула, что ведомство страдает от бюрократизма.

«Так как, иногда в три ночи надо принимать срочное решение, а, согласно госслужбе, надо пройти кучу бюрократических цепочек, получить согласие людей, совсем далеких от авиации и не несущих никакой ответственности, но которые, по незнанию, могут заблокировать правильное решение. Также, чтобы например, прийти работать в КГА, согласно госслужбе, надо проходить тесты и конкурсы, а хороший специалист легче уедет за границу за хорошие деньги, нежели будет ходить месяцами на конкурсы и “соревноваться” с госслужащими, что сейчас и происходит. Впрочем, этот план уже есть в “100 шагах”, только надо все обдумать как правильно сделать», — говорит специалист.

По ее мнению необходимо создать отдельное ведомство не подчиняющееся министерствам и госслужбе.

Напомним, командиром разбившегося под Алматы борта санитарной авиации Ан-28 был пилот из Кыргызстана Геннадий Цой. Пилотом-инструктором, который управлял разбившимся в Алматинской области самолетом Tecnam 2002 был гражданин Украины Сергей Курченко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Декриминализация лжепредпринимательства: Сколько осужденных вышли на свободу
СК: 17 человек погибли в ДТП с поездом во Владимирской области
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» частично передадут другим перевозчикам
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь