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06:46 (мск), источник: Вести Приморье

Около 23 тысяч рабочих мест создадут в приморских ТОР к 2025 году

Почти четверть всех территорий опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока созданы в Приморском крае. Объем инвестиций резидентов ТОР составляет более 50 миллиардов рублей. Для чего создан такой механизм и какое влияние он окажет на развитие региона — в аналитике на www.primorsky.ru.

Источник: Reuters

Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» вступил в силу 30 марта 2015 года.

Территория опережающего социально-экономического развития — часть территории субъекта Российской Федерации, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности.

Законом определены следующие цели создания ТОР: формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечение ускоренного социально-экономического развития региона, создание комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

В первый год реализации федерального закона постановлением Правительства РФ в Приморском крае были созданы две ТОР — «Надеждинская» и «Михайловский», 25 июня и 21 августа соответственно. 28 января 2016 года официально создана ТОР «Большой Камень», а еще спустя год, 7 марта 2017 года, — ТОР «Нефтехимический».

ТОР «Надеждинская» — многопрофильная производственно-логистическая площадка. «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств, центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции, «Большой Камень» — на судостроении, логистике и рыбопереработке, «Нефтехимический» — на нефтехимическом производстве.

Четыре ТОР расположены на территориях шести муниципальных образований Приморского края — Надеждинского, Михайловского, Спасского, Черниговского, Партизанского районов, городского округа Большой Камень).

Общее число резидентов всех четырех ТОР на данный момент — 51, в том числе это те компании, которые подписали соответствующее соглашение на третьем Восточном экономическом форуме в сентябре текущего года. Так, в ТОР «Надеждинская» зарегистрированы 32 резидента, в ТОР «Михайловский» — восемь, в ТОР «Большой Камень» — 10, в ТОР «Нефтехимический» — один. К 2025 году в четырех ТОР планируется осуществление деятельности 143 резидентами.

В 2016 году в приморских ТОР было организовано 834 рабочих места (78 — в ТОР «Надеждинская», 248 — в ТОР «Михайловский», 508 — в ТОР «Большой Камень»). Предполагается, что в 2017 году количество созданных рабочих мест составит более тысячи единиц, к 2025 году — около 23 тысяч.

К 2025 году валовая добавленная стоимость, созданная на территории четырех ТОР, составит 105 миллиардов рублей в год. Таким образом, к 2025 году на долю существующих резидентов ТОР, будет приходиться 7,8% от объема ВРП.

Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) в 2015—2017 годах, осуществленных резидентами ТОР «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический», составит 29,5 миллиардов рублей, а к 2025 году — 809,2 миллиарда рублей.

Одно из преимуществ работы ТОР — это появление новой инфраструктуры на территориях, дорог, объектов коммунальной и электросетевой инфраструктуры, газоснабжения, строительство и обеспечение которых финансируется из регионального и федерального бюджетов. Так, например, инфраструктура в ТОР «Надеждинская почти готова. В ближайшее время здесь будет запущена станция обезжелезивания воды, построены водовод и сети водоотведения. ранее грунтовые дороги получили асфальтобетонное покрытие.

По информации Администрации Приморья, результаты функционирования четырех ТОР с 2015 по 2017 годы внесли фактический вклад в достижение таких показателей краевой госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», как объем инвестиций по отношению к ВРП Приморского края и прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств.

Напомним, инвесторам, ставшим резидентами ТОР, предлагается целый ряд преференций — это режим «одного окна», быстрые сроки прохождения административных процедур. Любая проверка инвестора контрольными органами проводится только с согласия профильного министерства.

Более того, механизм ТОР предусматривает режим свободной таможенной зоны, облегченный режим привлечения иностранной рабочей силы в случае нехватки местной, возможность софинансирования суверенным Фондом развития Дальнего Востока.

Первые пять лет реализации инвестпроекта не платятся налоги на прибыль, имущество, землю. Первые десять лет социальный налог на зарплату снижается с 30% до 7,6%. Подоходный налог — 13%. Кроме того, не взимается НДС и импортные пошлины за импорт для переработки, скидки за пользование землей и обеспечение инфраструктурой составляют до 60%.

Подать заявку на вступление в ТОР можно на сайте Корпорации развития Дальнего Востока, 100%-ным акционером которой является Правительство Российской Федерации.

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