Проезд для транспорта закрыли в Металлургическом районе

Напомним, до конца этой недели также ограничено движение трамваев по улице Труда. Здесь уже в третий раз перенесены сроки завершения ремонта трамвайных путей от улицы Красноармейской до Цвиллинга. Ранее планировалось завершить работы сначала 28 сентября, а затем 5 октября.