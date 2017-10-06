Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
10Учителя при власти
12Взрыв военных складов под Винницей
08:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Проезд для транспорта закрыли в Металлургическом районе

Движение автомобилей ограничили с 6 по 15 октября по северной стороне проезжей части напротив дома № 6а по улице Комаровского в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

Здесь ведутся ремонтные работы по прокладке коммунальных сетей.

Напомним, до конца этой недели также ограничено движение трамваев по улице Труда. Здесь уже в третий раз перенесены сроки завершения ремонта трамвайных путей от улицы Красноармейской до Цвиллинга. Ранее планировалось завершить работы сначала 28 сентября, а затем 5 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: как были пойманы краснодарский людоед и его жена
У датского изобретателя, подозреваемого в убийстве журналистки, нашли видео с обезглавливанием женщин
СК: число погибших в ДТП под Владимиром возросло до 17 человек
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» будут частично переданы другим перевозчикам
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
АВТОВАЗ: россияне бросились покупать новые «Лады» В сентябре российский рынок проглотил 28 263 автомобиля Lada, что сразу на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь