Проезд для транспорта закрыли в Металлургическом районе
Движение автомобилей ограничили с 6 по 15 октября по северной стороне проезжей части напротив дома № 6а по улице Комаровского в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Движение автомобилей ограничили с 6 по 15 октября по северной стороне проезжей части напротив дома № 6а по улице Комаровского в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Здесь ведутся ремонтные работы по прокладке коммунальных сетей.
Напомним, до конца этой недели также ограничено движение трамваев по улице Труда. Здесь уже в третий раз перенесены сроки завершения ремонта трамвайных путей от улицы Красноармейской до Цвиллинга. Ранее планировалось завершить работы сначала 28 сентября, а затем 5 октября.