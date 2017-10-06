В Екатеринбурге снесут тысячи гаражей и киосков

Источник: УралИнформБюро

До 2021 года администрация Екатеринбурга сформирует 268 новых земельных участков, предназначенных для размещения муниципальных учреждений, парков, скверов, городских лесов и территорий общего пользования, сообщает «Уралинформбюро». Соответствующее постановление опубликовано на веб-портале мэрии.

При этом с территории города будут вынесены 1794 металлических гаража и 600 нестационарных объектов мелкорозничной торговли и временных сооружений, расположенных на несанкционированных автостоянках. Кроме того, планируется снести 28 крупногабаритных нестационарных объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг, техобслуживания и ремонта автомобилей.