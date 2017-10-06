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08:31 (мск), источник: СуперОмск

Из центра Омска убрали 70 киосков

В Центральном округе Омска продолжается работа по вывозу незаконных киосков.

В 2017 году в Центральном округе Омска убрали 70 самовольно установленных киосков. Сейчас объекты торговли находятся на штрафстоянке. Владельцы могут их вернуть, если заплатят все штрафы. Через месяц простоя киоск могут признать бесхозным.

«Распоряжение главы округа о необходимости вынести незаконно размещенный киоск или павильон вывешивается на видимой стороне фасада торгового объекта. В течение двух недель предприниматель имеет возможность убрать его самостоятельно», — рассказала начальник отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа Ксения Бобылева.

Если предприниматель не вывозит киоск сам, то в течение 30 рабочих дней на штрафстоянку его увозит администрация округа.

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