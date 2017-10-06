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07:39 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбург едут 180 грузовиков с инновационным оборудованием для производства керамогранита

В Екатеринбург из Италии доставят инновационное оборудование для производства керамогранита.

Соответствующее соглашение в рамках 100+ Forum Russia сегодня подписали генеральный директор завода «Уралкерамика» Игорь Задорожный и коммерческий директор Siti B&T Group SPA Марко Тароцци (Marco Tarozzi).

В настоящее время оборудование уже в пути в Екатеринбург: его доставляют на 179 автомобилях, из которых около 20 — огромные тягачи. Мощность новой линии по производству керамогранита составит 2,5 млн квадратных метров в год. Кроме того, дополнительно к ней прилагается оборудование по производству пресс-порошка и оборудование по ректификации продукта.

Как рассказал ЕАН Игорь Задорожный, в первом квартале 2018 года новая линия будет смонтирована и запущена. Первая изготовленная на ней продукция появится на полках магазинов уже во втором квартале. Ожидается, что с вводом новой линии объемы производства на «Уралкерамике» вырастут на 20%.

«Siti B&T Group SPA — наши давние партнеры. В настоящее время на нашем заводе три из шести производственных линий были приобретены именно у этой компании. В России такое оборудование сегодня попросту не производят. В этом году мы объявили тендер и Siti B&T Group SPA вновь предложила лучшие условия по цене и срокам поставки, поэтому мы с радостью продолжаем наше сотрудничество», — отмечает Игорь Задорожный.

По его словам, новое оборудование позволит предприятию расширить ассортимент рельефной продукции, которая сегодня особенно востребована на рынке. Кроме того, благодаря инновационным технологиям, себестоимость керамогранита снизится, а значит, продукция сделанная по итальянским технологиям будет продаваться по доступным ценам.

Еще одна особенность поставляемого итальянского оборудования — его экологичность.

«Новые горелки Titanium потребляют на 20% меньше газа, чем те, которые использовались раньше, соответственно идет меньше выбросов в атмосферу. Плюс если ректификация обычно ранее делалась с использованием воды, то теперь она не нужна совсем, а значит сбросов воды не будет. Использование экологически-чистых технологий — в приоритете для нас. К слову, отмечу, что и на уже существующих производственных линиях мы сейчас заменяем атомизаторы, модернизируем пылеулавливающее оборудование, и думаю, к 1 ноября мы полностью уйдем от пыли на нашей территории», — рассказал Игорь Задорожный.

Коммерческий директор Siti B&T Group SPA Марко Тароцци отметил, что «Уралкерамика» первым из десяти заводов-партнеров компании в России закупил новое экологически чистое оборудование.

«Я думаю, что новая линия позволит уральскому предприятию достигнуть такого уровня качества продукции, которое сегодня есть в керамическом секторе таких стран как Италия и Испания», — сказал он.

Присутствующий на церемонии подписания соглашения министр строительства Свердловской области Михаил Волков отметил, что Свердловская область — это регион, всегда стремящийся к совершенству и открытый для новых технологий.

«Европа распространяет свои передовые технологии по всему миру и отрадно, что Екатеринбург — одна из тех площадок, куда эти технологии приходят одними из первых. Я рад, что на нашей выставке 100+ Forum Russia заключаются такие соглашения. Это большой шаг вперед», — подчеркнул министр.

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