Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Королеву красоты Мьянмы лишили титула из-за видео
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: электромагнитные бомбы РФ превращают технику в металлолом
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Фоторепортажи
10Учителя при власти
12Взрыв военных складов под Винницей
07:35 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Ленинском районе Челябинска закрывают движение троллейбусов

От улицы Новороссийской до Дзержинского ремонтируют дорогу.

В Ленинском районе Челябинска закрывают движение троллейбусов, сообщает «АиФ-Челябинск» руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.

Ограничения вводят сегодня, 6 октября, с 10:00 до 05:00 9 октября от улицы Новороссийской до улицы Дзержинского.

На период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:

  • маршрут № 8 направляется по трассе «ЧКПЗ — Копейское шоссе — ПКиО»
  • маршрут № 10 проследует «ул. Молдавская — Копейское шоссе — ул. Машиностроителей», разворот на кольце «Восток» (перекресток ул. Машиностроителей и ул. Новороссийской).
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как нас обманывают в клиниках - откровения стоматологов
СК: число погибших в ДТП под Владимиром возросло до 17 человек
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» будут частично переданы другим перевозчикам
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
АВТОВАЗ: россияне бросились покупать новые «Лады» В сентябре российский рынок проглотил 28 263 автомобиля Lada, что сразу на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь