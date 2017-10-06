В Ленинском районе Челябинска закрывают движение троллейбусов
От улицы Новороссийской до Дзержинского ремонтируют дорогу.
От улицы Новороссийской до Дзержинского ремонтируют дорогу.
В Ленинском районе Челябинска закрывают движение троллейбусов, сообщает «АиФ-Челябинск» руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.
Ограничения вводят сегодня, 6 октября, с 10:00 до 05:00 9 октября от улицы Новороссийской до улицы Дзержинского.
На период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме: