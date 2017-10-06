Отдам в хорошие руки: Узбекистан продаст 48 медучреждений частникам
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Узбекистане стартовала массовая приватизация государственных активов в сфере здравоохранения, сообщает корреспондент Sputnik.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Узбекистане стартовала массовая приватизация государственных активов в сфере здравоохранения, сообщает корреспондент Sputnik.
Шавкат Мирзиёев одобрил предложение министерств здравоохранения и финансов о продаже предпринимателям активов государственных медицинских организаций, осуществляющих неэффективную деятельность.
В Перечень медучреждений, государственные активы которых реализуют на торгах в порядке приватизации, вошли 48 различных объектов. Наибольшее число выставленных на продажу организаций пришлось на Кашкадарьинскую область — 12 и Бухарскую — 11.
Предприниматели, покупающие объекты, должны будут взять на себя одно обязательство — сохранить вид их деятельности в течении 10 лет. В случае равноценности предложений в ходе торгов, предпочтение отдадут участнику, являющемуся членом трудового коллектива медицинской организации, государственные активы которой выставлены на продажу.
Напомним, что за последние 6 лет количество частных медицинских организаций в стране увеличилось в 2 раза и достигло 3,5 тысячи, в 3 раза выросла их оснащенность высокотехнологичной медицинской техникой. Прежде всего они работают в области стоматологии, лабораторной диагностики, терапии, физиотерапии и неврологии.
В апреле этого года глава государства разрешил частным медицинским клиникам оказывать практически все виды медицинских услуг. В частности, ранее из 177 видов медицинской деятельности для частников были открыты только 50, а остальные оставались запрещенными.