Зарубежные и отечественные компании будут инвестировать в новые рабочие места
Зарубежные и отечественные компании получат государственные субсидии для создания новых рабочих мест.
Зарубежные и отечественные компании получат государственные субсидии для создания новых рабочих мест.
На каждого работника государство выделит до 40 тысяч леев.
Об этом говорил министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык в
«Мы говорим не только о внешних инвесторах, но и об отечественных. Все имеют право, но есть определенные условия, чтобы получить эти 40 тысяч леев от государства», — сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.
Согласно проекту, который предстоит обсудить в правительстве, компании не должны иметь задолженности перед государством. К тому же, в течение трех лет они не смогут сокращать рабочие места. Октавиан Калмык также говорил и о газопроводе
«Мы должны завершить строительство газопровода, который проложили в 2015 году. Нужно довести его до основных потребителей, чтобы он действительно стал функциональным», — сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.
Министр также заверил, что ремонт трассы