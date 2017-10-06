Водители муниципальных автобусов Хабаровска собираются митинговать
Профсоюз хочет вывести на улицу 900 человек, попадающих под сокращение.
Профсоюз хочет вывести на улицу 900 человек, попадающих под сокращение.
Ситуацию с МУП «Хабаровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» председатель профкома Василий Остапенко оценивает как «унизительную для работников и спланированную» — без работы с 7 октября могут остаться несколько сотен человек. Как рассказал профсоюзный лидер ИА «Хабаровский край сегодня», он призвал сотрудников ХПАТП № 1 провести митинг.
— С декабря 2015 года предприятие находится в состоянии банкротства
Конкурсный управляющий МУП Хабаровска «ХПАТП-1» Владимир Игнатов от комментариев наотрез отказался, а начальник управления транспорта администрации дальневосточной столицы Сергей Суковатый через СМИ заявил, что все маршруты будут обслуживаться в полном объеме и у пассажиров не возникнет неудобств.
— Я работаю на этом предприятии 49 лет, 26 из них — сам был за рулем, — говорит Василий Остапенко. — Нам сказали, что водители и кондукторы смогут выйти на работу в автобусах коммерсантов, при этом никто не уточнил ни график, ни размер зарплаты. Забастовка ничего не даст, поэтому профсоюз предложил работникам завтра прийти на предприятие и от него отправится по улице к мэрии. На предприятии работало 1500 человек, сейчас осталось около 900 и всех, кроме охраны, ожидает сокращение.
Напомним, по итогам 2016 года правление Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей удостоило Сергея Суковатого звания «Тормоз бизнеса». Чиновник мэрии также был замешан в конфликтной ситуации с организацией пригородных речных перевозок в навигации 2017 года.