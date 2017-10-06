Водители муниципальных автобусов Хабаровска собираются митинговать

Источник: Хабаровский край сегодня

Ситуацию с МУП «Хабаровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» председатель профкома Василий Остапенко оценивает как «унизительную для работников и спланированную» — без работы с 7 октября могут остаться несколько сотен человек. Как рассказал профсоюзный лидер ИА «Хабаровский край сегодня», он призвал сотрудников ХПАТП № 1 провести митинг.

— С декабря 2015 года предприятие находится в состоянии банкротства из-за задолженности по всем видам налогов в 270 млн рублей, — сообщил Василий Остапенко. — Было введено внешнее управление, должны были рассчитаться с кредиторами, но долги только росли и сейчас превышают 400 млн. Позавчера был арестован расчётный счет предприятия, мы лишились возможности покупать топливо. Бензина, что остался на заправке на территории, хватит на два дня. Сейчас на наших линиях работают коммерсанты — все маршруты, которые мы обслуживали, уже переданы частникам по договорам, наши водители и кондукторы в растерянности.

Конкурсный управляющий МУП Хабаровска «ХПАТП-1» Владимир Игнатов от комментариев наотрез отказался, а начальник управления транспорта администрации дальневосточной столицы Сергей Суковатый через СМИ заявил, что все маршруты будут обслуживаться в полном объеме и у пассажиров не возникнет неудобств.

— Я работаю на этом предприятии 49 лет, 26 из них — сам был за рулем, — говорит Василий Остапенко. — Нам сказали, что водители и кондукторы смогут выйти на работу в автобусах коммерсантов, при этом никто не уточнил ни график, ни размер зарплаты. Забастовка ничего не даст, поэтому профсоюз предложил работникам завтра прийти на предприятие и от него отправится по улице к мэрии. На предприятии работало 1500 человек, сейчас осталось около 900 и всех, кроме охраны, ожидает сокращение.