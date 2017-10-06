Прокуратура оштрафовала золотодобывающие компании Бодайбо в Приангарье на 1,1 млн рублей

Источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура оштрафовала золотодобывающие организации «Катспецсервис», «ЛенаЗолото», «Дальняя Тайга», «АС Витим», «Светлый», «Маракан» за загрязнение рек в Бодайбо Иркутской области. По требованию контролирующего органа были проведены внеплановые проверки организаций, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Службой по охране природы и озера Байкал выявлено превышение предельных концентраций при сбросах сточных вод в реки, нарушения условий водопользования, отсутствие правоустанавливающих документов. Руководителям предприятий выданы предписания об устранении нарушений. Юридические лица привлечены к административной ответственности.

Управлением Росрыболовства должностные лица золотодобывающих предприятий оштрафованы за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.