Мэрия заявила о завершении ремонта дорог в Екатеринбурге

«Осталось выполнить асфальтирование нескольких парковочных карманов, въездов и выездов, завершить ремонт тротуаров (сейчас их готовность — 84%). Никаких сомнений, что все будет завершено в срок нет», — обещают чиновники.

При этом мэрия уточняет, что на проспекте Ленина работы будут продолжаться до ноября — помимо ремонта дорог и тротуаров там предусмотрена замена светильников и установка малых архитектурных форм.

В общей сложности в 2017 году проводился ремонт 49 участков улиц Екатеринбурга. На эти цели было направлено 1,5 млрд рублей из бюджетов трех уровней.