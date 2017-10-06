Мэрия заявила о завершении ремонта дорог в Екатеринбурге
Ремонт проезжей части всех дорог, которые обновляли в Екатеринбурге в этом году, завершен, сообщает мэрия.
Ремонт проезжей части всех дорог, которые обновляли в Екатеринбурге в этом году, завершен, сообщает мэрия.
«Осталось выполнить асфальтирование нескольких парковочных карманов, въездов и выездов, завершить ремонт тротуаров (сейчас их готовность — 84%). Никаких сомнений, что все будет завершено в срок нет», — обещают чиновники.
При этом мэрия уточняет, что на проспекте Ленина работы будут продолжаться до ноября — помимо ремонта дорог и тротуаров там предусмотрена замена светильников и установка малых архитектурных форм.
В общей сложности в 2017 году проводился ремонт 49 участков улиц Екатеринбурга. На эти цели было направлено 1,5 млрд рублей из бюджетов трех уровней.
В настоящее время уже началось формирование перечня улиц для ремонта в 2018 году. Дополнительный список будет опубликован на официальном портале Екатеринбурга, «чтобы жители приняли решение, где в приоритетном порядке необходимо привести дороги и тротуары в нормативное состояние».