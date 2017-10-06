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07:57 (мск), источник: Tengrinews

Алматинской молодежи будут выдавать льготную ипотеку

Депутаты маслихата Алматы выделили порядка одного миллиарда тенге на льготное кредитование молодежи для покупки жилья, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

На социальную сферу было выделено 1,8 миллиарда тенге, в основном для обеспечения доступным жильем молодежи.

«Для решения данной задачи предлагается использовать механизм льготного кредитования молодежи для покупки жилья через “Жилстройсбербанк”. Заем для молодежи будет предоставляться под 5 процентов годовых. На эти цели планируется выделить из местного бюджета порядка одного миллиарда тенге», — сказал депутатам на сессии маслихата Алматы руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ильяс Усеров.

Также Усеров просил выделить 300 миллионов тенге на дополнительную рабочую силу при уборке снега и 429 миллионов тенге на украшение города к Новому году.

Кроме этого, на сессии маслихата чиновник просил выделить 71 миллион тенге на охват детей дошкольным образованием на 898 мест в рамках госзаказа «Балапан», на строительство инженерных сетей к трем детсадам и трем школам, на что попросил 2,6 миллиона тенге, и на работы по сейсмоусилению двух школ на сумму 10 миллионов тенге с завершением в 2018 году. Депутаты маслихата проголосовали «за» внесение изменений в бюджет города.

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