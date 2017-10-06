Алматинской молодежи будут выдавать льготную ипотеку

Источник: Tengrinews

На социальную сферу было выделено 1,8 миллиарда тенге, в основном для обеспечения доступным жильем молодежи.

«Для решения данной задачи предлагается использовать механизм льготного кредитования молодежи для покупки жилья через “Жилстройсбербанк”. Заем для молодежи будет предоставляться под 5 процентов годовых. На эти цели планируется выделить из местного бюджета порядка одного миллиарда тенге», — сказал депутатам на сессии маслихата Алматы руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ильяс Усеров.

Также Усеров просил выделить 300 миллионов тенге на дополнительную рабочую силу при уборке снега и 429 миллионов тенге на украшение города к Новому году.