Алматинской молодежи будут выдавать льготную ипотеку
Депутаты маслихата Алматы выделили порядка одного миллиарда тенге на льготное кредитование молодежи для покупки жилья, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Депутаты маслихата Алматы выделили порядка одного миллиарда тенге на льготное кредитование молодежи для покупки жилья, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На социальную сферу было выделено 1,8 миллиарда тенге, в основном для обеспечения доступным жильем молодежи.
«Для решения данной задачи предлагается использовать механизм льготного кредитования молодежи для покупки жилья через “Жилстройсбербанк”. Заем для молодежи будет предоставляться под 5 процентов годовых. На эти цели планируется выделить из местного бюджета порядка одного миллиарда тенге», — сказал депутатам на сессии маслихата Алматы руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ильяс Усеров.
Также Усеров просил выделить 300 миллионов тенге на дополнительную рабочую силу при уборке снега и 429 миллионов тенге на украшение города к Новому году.
Кроме этого, на сессии маслихата чиновник просил выделить 71 миллион тенге на охват детей дошкольным образованием на 898 мест в рамках госзаказа «Балапан», на строительство инженерных сетей к трем детсадам и трем школам, на что попросил 2,6 миллиона тенге, и на работы по сейсмоусилению двух школ на сумму 10 миллионов тенге с завершением в 2018 году. Депутаты маслихата проголосовали «за» внесение изменений в бюджет города.