Прокуратура возбудила дела против двух управляющих компаний в Новосибирске

Об этом сообщили Sibnovosti.ru в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура установила, что между УК «Дзержинец», «МКС-Новосибирск» и ООО СК «Уралсиб Страхование» был заключен агентский договор о возмездном оказании услуг по заключению договоров добровольного страхования. Управляющие организации собирали страховые взносы с собственников квартир в обслуживаемых ими домах в пользу страховой компании.

В сообщении прокуратуры отмечается, что, оплачивая такую услугу, собственник жилья фактически дает согласие на заключение договора страхования имущества и гражданской ответственности с СК «Уралсиб Страхование». При этом подписание договора страхования с гражданином не предусмотрено.

Прокуроры Дзержинского и Кировского районов Новосибирска потребовали от руководителей УК «Дзержинец» и «МКС-Новосибирск» привести платежные документы в соответствие с нормами закона, в отношении должностных лиц управляющих организаций возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований при управлении домами.

Кроме этого, информация о незаконной деятельности направлена облпрокуратурой в Центробанк РФ и антимонопольное ведомство для проверки соблюдения страховой организацией и управляющими компаниями антимонопольного законодательства.