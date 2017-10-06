Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В ЛНР ответили на сообщения о продаже угля в Польшу
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
10Учителя при власти
12Взрыв военных складов под Винницей
08:17 (мск), источник: Podrobno.uz

Нормальная разметка и знаки на дорогах появятся в 2018 году

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правительство Узбекистана утвердило Программу мер по проведению инвентаризации установленных дорожных знаков, информационных указателей, других технических средств регулирования дорожного движения.

Источник: Podrobno.uz

Документ предусматривает поэтапную замену устаревших дорожных знаков на современные с высокоинтенсивным покрытием.

Специально созданные рабочие группы проведут до 1 января 2018 года инвентаризацию дел в сфере, обратив особое внимание на запрещающие и предписывающие дорожные знаки на предмет необходимости и обоснованности их установления.

На основе полученных данных уже к 1 январю 2019 года планируется создать единую электронную базу данных дорожных знаков, информационных указателей и других технических средств регулирования дорожного движения.

В начале будущего года специалисты приступят к замене существующих знаков на автомобильных дорогах общего пользования международного и государственного значения с унификацией под размер 900×900 мм, а на дорогах общего пользования местного значения, межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улицах городов, городских поселков, кишлаков и аулов — 700×700 мм.

Этот процесс планируется завершить не ранее начала 2021 года.

Кроме того, будут разработаны специальные нормативные документы, регламентирующие крепление знаков и указателей на высоте, обеспечивающей условия для их явной видимости, с учетом отдаленности от проезжей части и особенностей близко расположенных объектов.

Параллельно будет вестись и укрепление материально-технической базы профильных организаций. Запланировано приобретение оборудования, специальной техники для производства дорожных знаков, информационных указателей, других технических средств регулирования дорожного движения, средств нанесения устойчивых дорожных разметок, обеспечивающих длительный срок их эксплуатации.

В частности, до конца будущего года планируется закупить 14 специализированных дорожно-разметочных автомашин, 2 комплекта оборудования по производству термопласта для нанесения дорожной разметки мощностью 4 тонны в час, а также 3 комплекта оборудования по производству дорожноразметочной краски производительностью 3 тонны в час.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Фергане методист систематически обирала учителей школ
Узбекистан устраивает распродажу объектов здравоохранения
СК: число погибших в ДТП под Владимиром возросло до 17 человек
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» будут частично переданы другим перевозчикам
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
АВТОВАЗ: россияне бросились покупать новые «Лады» В сентябре российский рынок проглотил 28 263 автомобиля Lada, что сразу на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь