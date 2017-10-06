Нормальная разметка и знаки на дорогах появятся в 2018 году

Источник: Podrobno.uz

Документ предусматривает поэтапную замену устаревших дорожных знаков на современные с высокоинтенсивным покрытием.

Специально созданные рабочие группы проведут до 1 января 2018 года инвентаризацию дел в сфере, обратив особое внимание на запрещающие и предписывающие дорожные знаки на предмет необходимости и обоснованности их установления.

На основе полученных данных уже к 1 январю 2019 года планируется создать единую электронную базу данных дорожных знаков, информационных указателей и других технических средств регулирования дорожного движения.

В начале будущего года специалисты приступят к замене существующих знаков на автомобильных дорогах общего пользования международного и государственного значения с унификацией под размер 900×900 мм, а на дорогах общего пользования местного значения, межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улицах городов, городских поселков, кишлаков и аулов — 700×700 мм.

Этот процесс планируется завершить не ранее начала 2021 года.

Кроме того, будут разработаны специальные нормативные документы, регламентирующие крепление знаков и указателей на высоте, обеспечивающей условия для их явной видимости, с учетом отдаленности от проезжей части и особенностей близко расположенных объектов.

Параллельно будет вестись и укрепление материально-технической базы профильных организаций. Запланировано приобретение оборудования, специальной техники для производства дорожных знаков, информационных указателей, других технических средств регулирования дорожного движения, средств нанесения устойчивых дорожных разметок, обеспечивающих длительный срок их эксплуатации.