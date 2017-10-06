В Челябинске демонтируют незаконную рекламу с трех улиц

Соответствующие предписания администрация города выдала 15 коммерческим организациям.

Специалисты городского управления наружной рекламы и информации по просьбе волонтеров движения «Гражданский патруль» в Челябинске обследовали отрезок улицы Труда — от площади Павших Революционеров до площади Ярославского. В ходе проверки они обнаружили на 9 зданиях 15 незаконных рекламных конструкций.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в «Гражданском патруле», в списке нарушителей школа танцев, студия декорирования, управляющая компания, банк, страховая компания, столовая и бар, бизнес-дома, автомойка, парковка и несколько магазинов.