В Челябинске демонтируют незаконную рекламу с трех улиц
В Челябинске на трех улицах города — Свободы, Труда и Кирова — будут демонтированы незаконные рекламные конструкции.
В Челябинске на трех улицах города — Свободы, Труда и Кирова — будут демонтированы незаконные рекламные конструкции.
Соответствующие предписания администрация города выдала 15 коммерческим организациям.
Специалисты городского управления наружной рекламы и информации по просьбе волонтеров движения «Гражданский патруль» в Челябинске обследовали отрезок улицы Труда — от площади Павших Революционеров до площади Ярославского. В ходе проверки они обнаружили на 9 зданиях 15 незаконных рекламных конструкций.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в «Гражданском патруле», в списке нарушителей школа танцев, студия декорирования, управляющая компания, банк, страховая компания, столовая и бар,
Всем рекламодателям, установившим рекламные конструкции без специального разрешения, направлены предписания об устранении нарушений с требованием демонтажа.