Узбекистан устраивает распродажу объектов здравоохранения
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане стартовала массовая приватизации государственных активов в сфере здравоохранения.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане стартовала массовая приватизации государственных активов в сфере здравоохранения.
Шавкат Мирзиёев одобрил предложение министерств здравоохранения и финансов о продаже предпринимателям активов государственных медицинских организаций, осуществляющих неэффективную деятельность. По мнению властей, это станет хорошим стимулом для дальнейшего развития сферы частных медицинских услуг.
Наибольшее число выставленных на продажу организаций пришлось на Кашкадарьинскую область — 12 и Бухарскую — 11. При это порядка 90% продаваемых объектов — это государственные стоматологические поликлиники.
В случае равноценности предложений в ходе торгов, предпочтение отдадут участнику, являющемуся членом трудового коллектива медицинской организации, государственные активы которой выставлены на продажу.
Напомним, что за последние 6 лет количество частных медицинских организаций в стране увеличилось в 2 раза и достигло 3,5 тысячи, в 3 раза выросла их оснащенность высокотехнологичной медицинской техникой. Прежде всего они работают в области стоматологии, лабораторной диагностики, терапии, физиотерапии и неврологии.
В апреле этого года глава государства разрешил частным медицинским клиникам оказывать практически все виды медицинских услуг. В частности, ранее из 177 видов медицинской деятельности для частников были открыты только 50, а остальные оставались запрещенными.