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15:52 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан устраивает распродажу объектов здравоохранения

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане стартовала массовая приватизации государственных активов в сфере здравоохранения.

Шавкат Мирзиёев одобрил предложение министерств здравоохранения и финансов о продаже предпринимателям активов государственных медицинских организаций, осуществляющих неэффективную деятельность. По мнению властей, это станет хорошим стимулом для дальнейшего развития сферы частных медицинских услуг.

В Перечень медучреждений, государственные активы которых реализуют на торгах в порядке приватизации, вошли 48 различных объектов.

Наибольшее число выставленных на продажу организаций пришлось на Кашкадарьинскую область — 12 и Бухарскую — 11. При это порядка 90% продаваемых объектов — это государственные стоматологические поликлиники.

Предприниматели, покупающие объекты, должны будут взять на себя одно обязательство —  сохранить вид их деятельности в течении 10 лет.

В случае равноценности предложений в ходе торгов, предпочтение отдадут участнику, являющемуся членом трудового коллектива медицинской организации, государственные активы которой выставлены на продажу.

Напомним, что за последние 6 лет количество частных медицинских организаций в стране увеличилось в 2 раза и достигло 3,5 тысячи, в 3 раза выросла их оснащенность высокотехнологичной медицинской техникой. Прежде всего они работают в области стоматологии, лабораторной диагностики, терапии, физиотерапии и неврологии.

В апреле этого года глава государства разрешил частным медицинским клиникам оказывать практически все виды медицинских услуг. В частности, ранее из 177 видов медицинской деятельности для частников были открыты только 50, а остальные оставались запрещенными.

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