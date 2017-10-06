Правительство выделит Калининградской области 103,6 млн рублей на строительство и ремонт дорог

Эти средства область потратит на строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через реки Старая и Новая Преголя в Калининграде. Всего правительство РФ распределило между регионами около 9,9 млрд рублей на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры.