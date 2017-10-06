Правительство выделит Калининградской области 103,6 млн рублей на строительство и ремонт дорог
Калининградская область получит из бюджета 103,6 млн рублей на строительство и ремонт дорог. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном
Калининградская область получит из бюджета 103,6 млн рублей на строительство и ремонт дорог. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном
Эти средства область потратит на строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через реки Старая и Новая Преголя в Калининграде. Всего правительство РФ распределило между регионами около 9,9 млрд рублей на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры.
«Межбюджетные трансферты в общем размере 9,857 млрд рублей распределены между бюджетами субъектов Федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства», — говорится в сообщении.
11 регионов получат 1,4 млрд рублей на строительство и ремонт дорожных искусственных сооружений, девяти регионам на «реализацию крупных особо важных для