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11:02 (мск), источник: Клопс.ru

Правительство выделит Калининградской области 103,6 млн рублей на строительство и ремонт дорог

Калининградская область получит из бюджета 103,6 млн рублей на строительство и ремонт дорог. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Источник: Клопс.ru

Эти средства область потратит на строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через реки Старая и Новая Преголя в Калининграде. Всего правительство РФ распределило между регионами около 9,9 млрд рублей на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры.

«Межбюджетные трансферты в общем размере 9,857 млрд рублей распределены между бюджетами субъектов Федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства», — говорится в сообщении.

11 регионов получат 1,4 млрд рублей на строительство и ремонт дорожных искусственных сооружений, девяти регионам на «реализацию крупных особо важных для социально-экономического развития России проектов» выделят 3,8 млрд рублей, 2,6 млрд рублей получат 17 регионов на развитие пропускной способности сети автодорог. 2 млрд рублей получит Хабаровский край на финансирование проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.

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