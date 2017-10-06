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09:09 (мск), источник: Вести - Пермь

Город готов к зиме

В Перми отопление подается почти в 6 тысяч домов, все детские сады и школы, еще 8 многоэтажек остаются на контроле.

Источник: Вести - Пермь

Глава города Дмитрий Самойлов принял отчет о запуске тепла у своего заместителя Сергея Романова. Отопительный сезон в Перми стартовал 12 сентября — это значительно раньше, чем во многих регионах России. Тепловые пункты и более тысячи километров сетей также готовы к работе.

На сегодняшний момент полностью решена проблема подключения к теплу домов, зависящих от котельной 32-й исправительной колонии, нагрелись батареи в квартирах микрорайона Владимирский. При этом остаются вопросы с регулировкой систем отопления в конкретных домах, подъездах и стояках. Горячие линии в районных администрациях продолжают свою работу. В основном поступающие вопросы связаны с завоздушиванием систем отопления или недостаточной температурой батарей.

Большую работу в этом году коммунальщики проделали по замене тепловых сетей. Полностью завершены работы на улице Островского, на первом участке Монастырской в Пермской сетевой компании обещают уложить асфальт уже в эти выходные.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: «Погода дает возможность, в ближайшие две недели плюсовые температуры. За это время окончательно настройку всей городской системы теплоснабжения надо завершить. Все раскопки должны быть завершены, и улично-дорожная сеть, и тротуары должны быть восстановлены, и город должен войти в зиму в том же режиме, что и на улице Островского».

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