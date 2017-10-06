Глава Прикамья предложил управлять ценами на электроэнергию
ПЕРМЬ, 6 октября, ФедералПресс. 3 по 7 октября в Москве и
ПЕРМЬ, 6 октября, ФедералПресс. 3 по 7 октября в Москве и
На пленарном заседании форума президент России Владимир Путин поднял важную тему о возможном развитии мировой энергетики, наиболее важных трендах, определяющих энергетическое будущее всего человечества, и о том, как эти перемены могут отразиться на нашей стране.
В рамках второго дня форума состоялась панельная дискуссия «Будущее электроэнергетики: как изменятся энергосистемы и потребители энергии?». В обсуждении наиболее актуальных вопросов энергетики принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.
В своем выступлении он озвучил существующие проблемы в энергетической отрасли. В частности, глава Прикамья отметил, что сейчас регулирование цен на энергию осуществляется децентрализовано. При этом ее высокая стоимость влечет за собой появление новых точек распределительной генерации и увеличивается финансовая нагрузка на региональные бюджеты."Крупные потребители энергоресурса, такие как производственные компании, находят более выгодное для себя решение и строят собственные генерации, отсоединяются от ТЭЦ. В результате бюджетные потребители, население, небольшие машиностроительные предприятия, малый и средний бизнес и сельское хозяйство оплачивают вводы атомных электростанций, новые блоки, мусоросжигательные заводы, — заявил Решетников.
Губернатор Пермского края предложил перейти к управлению и к таргетированию цен на электроэнергию. Участники мероприятия сошлись во мнении, что в ближайшие 20−30 лет спрос на электроэнергию в мире вырастет на 25−30%.