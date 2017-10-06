Глава Прикамья предложил управлять ценами на электроэнергию

На пленарном заседании форума президент России Владимир Путин поднял важную тему о возможном развитии мировой энергетики, наиболее важных трендах, определяющих энергетическое будущее всего человечества, и о том, как эти перемены могут отразиться на нашей стране.

В рамках второго дня форума состоялась панельная дискуссия «Будущее электроэнергетики: как изменятся энергосистемы и потребители энергии?». В обсуждении наиболее актуальных вопросов энергетики принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

В своем выступлении он озвучил существующие проблемы в энергетической отрасли. В частности, глава Прикамья отметил, что сейчас регулирование цен на энергию осуществляется децентрализовано. При этом ее высокая стоимость влечет за собой появление новых точек распределительной генерации и увеличивается финансовая нагрузка на региональные бюджеты."Крупные потребители энергоресурса, такие как производственные компании, находят более выгодное для себя решение и строят собственные генерации, отсоединяются от ТЭЦ. В результате бюджетные потребители, население, небольшие машиностроительные предприятия, малый и средний бизнес и сельское хозяйство оплачивают вводы атомных электростанций, новые блоки, мусоросжигательные заводы, — заявил Решетников.