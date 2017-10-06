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09:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Глава Прикамья предложил управлять ценами на электроэнергию

ПЕРМЬ, 6 октября, ФедералПресс. 3 по 7 октября в Москве и Санкт-Петербурге проходит Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН). В форуме принимают участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, сообщает пресс-служба губернатора.

На пленарном заседании форума президент России Владимир Путин поднял важную тему о возможном развитии мировой энергетики, наиболее важных трендах, определяющих энергетическое будущее всего человечества, и о том, как эти перемены могут отразиться на нашей стране.

В рамках второго дня форума состоялась панельная дискуссия «Будущее электроэнергетики: как изменятся энергосистемы и потребители энергии?». В обсуждении наиболее актуальных вопросов энергетики принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

В своем выступлении он озвучил существующие проблемы в энергетической отрасли. В частности, глава Прикамья отметил, что сейчас регулирование цен на энергию осуществляется децентрализовано. При этом ее высокая стоимость влечет за собой появление новых точек распределительной генерации и увеличивается финансовая нагрузка на региональные бюджеты."Крупные потребители энергоресурса, такие как производственные компании, находят более выгодное для себя решение и строят собственные генерации, отсоединяются от ТЭЦ. В результате бюджетные потребители, население, небольшие машиностроительные предприятия, малый и средний бизнес и сельское хозяйство оплачивают вводы атомных электростанций, новые блоки, мусоросжигательные заводы, — заявил Решетников.

Губернатор Пермского края предложил перейти к управлению и к таргетированию цен на электроэнергию. Участники мероприятия сошлись во мнении, что в ближайшие 20−30 лет спрос на электроэнергию в мире вырастет на 25−30%.

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