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09:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Три компании Челябинска попали в список Forbes

Челябинские предприятия в очередной раз оказались ТОП-200 Российских частных компаний по версии бизнес-журнала Forbes.

На этот раз в него вошли ЧЭМК, «Мечел» и магазин «Красное и Белое», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Попали в список Forbes и южноуральские предприятия — ММК оказался на 16-м месте с выручкой 373,7 млрд рублей. «Мечел» находится на 26-й позиции рейтинга (276 млрд рублей), сеть алкомаркетов разместилась на 51-м (145 млрд руб.), ЧЭМК — на 167-м, за последний год предприятие потеряло 26 позиций в рейтинге (48,1 млрд рублей в год).

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