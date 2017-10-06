Три компании Челябинска попали в список Forbes

На этот раз в него вошли ЧЭМК, «Мечел» и магазин «Красное и Белое», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Попали в список Forbes и южноуральские предприятия — ММК оказался на 16-м месте с выручкой 373,7 млрд рублей. «Мечел» находится на 26-й позиции рейтинга (276 млрд рублей), сеть алкомаркетов разместилась на 51-м (145 млрд руб.), ЧЭМК — на 167-м, за последний год предприятие потеряло 26 позиций в рейтинге (48,1 млрд рублей в год).