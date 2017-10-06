Вьетнамские инвесторы планируют построить в Башкирии молочный комплекс

Вьетнамские инвесторы планируют построить в Буздякском районе Башкортостана современный комплекс по производству молока на базе одной из ферм, требующей модернизации. Инвестпроект предусматривает также аренду сельскохозяйственных земель для развития собственного поголовья крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба правительства региона.

ТН True Milk — один из крупнейших производителей молока во Вьетнаме. Имеет собственные фермы, молочный и комбикормовый заводы, интегрированный медицинский центр, сеть магазинов. Кроме того, организовано выращивание органических овощей и производство функциональных пищевых продуктов. Компания занимает более 30 процентов молочного рынка Вьетнама.