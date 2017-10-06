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09:30 (мск), источник: ИА Башинформ

Вьетнамские инвесторы планируют построить в Башкирии молочный комплекс

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкортостана подписало в Москве соглашение о сотрудничестве с вьетнамской компанией ТH True Milk, входящей в состав корпорации TH Group. Документ подписали премьер-министр республиканского правительства Рустэм Марданов и глава корпорации Хоанг Конг Чанг на площадке Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Вьетнамские инвесторы планируют построить в Буздякском районе Башкортостана современный комплекс по производству молока на базе одной из ферм, требующей модернизации. Инвестпроект предусматривает также аренду сельскохозяйственных земель для развития собственного поголовья крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба правительства региона.

ТН True Milk — один из крупнейших производителей молока во Вьетнаме. Имеет собственные фермы, молочный и комбикормовый заводы, интегрированный медицинский центр, сеть магазинов. Кроме того, организовано выращивание органических овощей и производство функциональных пищевых продуктов. Компания занимает более 30 процентов молочного рынка Вьетнама.

«Наши коллеги уже приезжали в Башкортостан, оценили возможности региона, ряд потенциальных площадок, — пояснил после подписания соглашения Хоанг Конг Чанг. — Мы видим поддержку со стороны правительства республики и постараемся приступить к реализации проекта в ближайшее время».

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